قص الشعر رطباً أو جافاً.. أيهما الأفضل لشعرك؟

الوكيل الاخباري - عندما نذهب إلى الصالون لقص الشعر، فإن أول ما تفعله مصففة الشعر هو غسله بالشامبو وترطيبه أو رش الماء من زجاجةٍ من أجل تهيئته، أما حينما نحاول قصه في المنزل، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا سؤال أنفسنا: هل يجب علينا تبليله أم إبقاؤه جافاً؟



والحقيقة هي أن لكل من حلاقة الشعر الرطب والجاف سمات إيجابية، ولها أيضاً مجموعة من السلبيات الخاصة بها، لكن اعتماداً على النمط الذي تبحثين عنه، يمكنكِ تحديد الأفضل لكِ، كما أن نسيج شعركِ الطبيعي هو أيضاً عامل حاسم في المسألة.



متى تحصلين على قصة شعر مبللة؟



يمكن القول بأنكِ تحصلين على دقةٍ أكبر في القص عندما يكون الشعر مبللاً، إذ أثناء ذلك، يقص مصففو الشعر خصلات معينة، ويقطعون كل منطقة صغيرة بعناية فائقة، لذا تكون النتيجة النهائية قصةً رائعةً وتسريحة أنيقة وجميلة لا تشوبها شائبة.



وهذا صحيح بشكل خاص، إذا كان لديك شعر أملس وناعم، حيث لا يتغير الشعر الأملس، كثيراً عندما يجف.



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كما يعد قص شعركِ وهو مبلل أمراً مثالياً في حال كنتِ تريدين مظهراً بخطوط مميزة، على سبيل المثال، عند قص شعر قصير أو غرة مستقيمة جداً، إلى جانب ذلك فإن قص الشعر وهو مبلل يُعد أفضل لمن لديهن شعر أملس، إذا كنتِ تخططين لقصه في المنزل. لكن قد لا يكون قص الشعر وهو مبلل الأفضل لمن لديهن شعر كثيف أو مجعد أو مموج لمجرد أن تلك الأنواع من قوام الشعر ستبدو مختلفة تماماً عندما تجف.



قص الشعر وهو جاف أفضل على الشعر الكثيف والمجعد:



يتمدد الشعر بشكل كبير عندما يكون مبللاً، ما يعطي إحساساً متغيراً بطوله وعمقه النهائيين، لذا من المهم تطبيق قص الشعر الجاف عندما تملكين شعراً كثيفاً ومجعداً، أو أشعث.



وفي حين أن مصففي الشعر لايزالون يفضلون قص الشعر عندما يكون مبللاً، إلا أنه يمكنكِ أن تطلبي منهم القيام بالقصة الأولى، وهو مبلل ولكن بعد ذلك القيام بقصه عندما يجف، حيث يوصى بشدة استخدام كلتا التقنيتين في كل مرة من أجل تحقيق التوازن.

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