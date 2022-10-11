كيفية عمل مرطب طبيعي للشفايف والحصول على شفاه ناعمة

الوكيل الإخباري - كيفية عمل مرطب منزلي طبيعي للشفايف يمنحك شفاه رائعة، ملفتة، ورطبة. فالشفاه جزء أساسي من وجه المرأة وجمالها، لذلك تعتبر العناية بالشفاه مثل العناية بالبشرة لأنها قد تتعرض مثل البشرة لعوامل عديدة تؤدي إلى تشققها وجفافها. ويمكنك استخدام جوز الهند مع شمع العسل لترطيب الشفاه فهما يعملان على ترطيب الشفاه وإعادة نعومتها، فإليك كيفية عمل مرطب منزلي طبيعي للشفايف.



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أسباب جفاف الشفاه



1. التغيير بالطقس



2. التغيير بحرارة الجو بين المكيفات الباردة والطقس الحار في الخارج أو العكس.



3. الجفاف وقلة شرب الماء



4. تناول بعض الأدوية



5. تناول الكثير من الكافيين



6. زيادة ترطيب الشفاه باللعاب



7. التعرض للشمس



8. مستحضرات للشفاه دون جودة عالية



كيفية عمل مرطب منزلي طبيعي للشفايف



يمكنك عمل مرطب في المنزل عن طريق خلط مكونين أو أكثر بمواد طبيعية للمساعدة في الحفاظ على شفاهك رطبة ومشرقة، لذلك يمكنك خلط جوز الهند مع العسل لعمل مرطب فعال للشفاه.



زبدة الشيا مع العسل وجوز الهند لترطيب الشفاه



لعمل مرطب طبيعي للشفايف يمكنك تطبيق العسل مع جوز الهند. فجوز الهند يخترق الخلايا ليرطبها من الداخل والعسل مرطب طبيعي يساعد على تنعيمها. اخلطي ملعقة صغيرة من زبدة الشيا مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من شمع العسل، ثم بعد ذوبان الخليط ودمجه مع بعض، دلكي به شفاهك برفق واحصلي بعدها على شفاه ناعمة وجذابة.





العسل وجوز الهند لترطيب الشفاه



لعمل مرطب طبيعي للشفايف قومي بتطبيق العسل مع زيت جوز الهند. اخلطي القليل من العسل مع زيت جوز الهند للحصول على خليط رائع وفعال ثم ضعي المزيج في وعاء عميق. بحيث تكون كمية جوز الهند ضعف كمية الشمع. بعد ذلك أضيفي ملعقة ونصف من زيت اللوز الطبيعي، ثم سخني المزيج في الميكروويف حتى تذوب المكونات. بعدها قومي بسكب المزيج الدافئ في عبوة مرطب شفاه فارغة ونظيفة، وطبقيها على شفاهك بإنتظام بعد أن يبرد للحصول على شفاه جذابة ومشرقة.