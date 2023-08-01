كيف انعم شعري بطرق طبيعية؟

الوكيل الاخباري - هناك الكثير من الحيل السهلة التي يمكنك استخدامها في المنزل لتنعيم الشعر، ولا داعي للقيام بزيارة الصالون وتمضية الوقت للحصول على شعر ناعم. إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر ناعم حريري وناعم فجربي بعض أو كل هذه النصائح حلول الشعر الأملس.



اغسلي شعرك بالماء البارد

نعم يمكن أن يكون هذا مؤلمًا في الشتاء ، لكن هذه طريقة مجربة وحقيقية للحصول على شعر ناعم. والسبب أن الماء البارد يجعل الدفء قشرة الشعر الطبقة الخارجية لكل شعرة على حدة مفتوحة ، في حين أن البرودة تجعلها قريبة. يشجع الشطف بالماء البارد خيوطك الفردية على البقاء مسطحة.



استخدمي سيروم وقائي

إذا كنت تريدين شعراً ناعماً ولامعاً، فمن المحتمل أنك تجففين شعرك بالمجفف - وإذا كنت تبحثين عن تسريحة مفرودة ، فمن المحتمل أن تستخدمين المملس ايضاً. على الرغم من أن هذه الأشياء تخلق مظهرًا لامعًا على الفور ، إلا أن الضرر الناتج عن التصفيف بالحرارة العادية يقلل بمرور الوقت من اللمعان ويقلل من ملمس شعرك الناعم. عندما تستطيعين ، ابتعدي عن مصففات الحرارة وامنحي شعرك يومًا كاملاً. وعندما ترفعين الحرارة ، احمي شعرك أولاً بسيروم يحمي شعرك من الحرارة.



ضعي قناع الصبار

لا يساعد الصبار في علاج الحروق فحسب - بل يحتوي أيضًا على إنزيمات تحفز نمو الشعر الصحي. كما أن له تركيبة مشابهة للكيراتين البروتين الذي يمثل اللبنة الأساسية لشعرك ، مما يسمح له باختراق الشعر بسهولة. للقيام بذلك ، قومي بتخفيف كمية صغيرة من الصبار الجل من قطعتين من النبات هو المفتاح - إذا كنت تستخدمين هلام الصبار المحضر ، فتأكدي من أنه لا يحتوي على المواد الكيمائية الضارة في كوب من الماء الدافئ. مشطي الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه.



لا تلفي شعرك بالمنشفة أبدا

عند الخروج من الحمام ، من المغري لف شعرك بمنشفة وفرك رأسك جيدًا لإزالة الماء الزائد. لا تفعلي ذلك! فرك شعرك بخشونة ويمكن أن يسبب تكسره ، كما أنه يحفز التجعد. بدلاً من ذلك ، استخدمي المنشفة لتنظيف رأسك بعيدًا. امنحي الأجزاء الأطول من شعرك ضغطًا لطيفًا بالمنشفة للتخلص من H2O الزائد.

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