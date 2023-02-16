كيف تتخلصين من الهالات السوداء؟

الوكيل الاخباري - الهالات السوداء تجعل عينيكِ تبدوان غارقتين ووجهكِ يبدو متعباً، مما يستدعي البحث عن حل جذري لهذه المشكلة المزعجة.

وتعد الزيوت الطبيعية من أفضل العلاجات المستخدمة لعلاج مشاكل البشرة، لكن في هذه المنطقة الرقيقة والحساسة من الجلد، أي من هذه الزيوت يكون الأنسب؟



زيت اللوز الأفضل لعلاج الهالات السوداء

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المنطقة المحيطة بعينيك هي أرق من غير الأماكن لهذا قد يختلف لونها عن بقية الوجه، ولكن يمكن أن تكون الهالات السوداء أيضاً علامة على الإهمال وفقدان الرطوبة والحساسية.



يحتوي زيت اللوز على أحماض دهنية مفيدة يمكنها دعم حاجز الجلد والحفاظ على رطوبة المنطقة وتحسين صحة الجلد.



وهناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن أن يساعد بها زيت اللوز على تقليل الهالات السوداء وتفتيح المنطقة المحيطة بعينيكِ.



هل يقلل زيت اللوز من الهالات السوداء؟



لا يوجد دليل علمي يشير إلى فعالية زيت اللوز في تقليل الهالات السوداء، لكن يقال إن الاستخدام المنتظم لزيت اللوز يمكن أن يعزز صحة الجلد بطرق مختلفة:







1. الحفاظ على رطوبة البشرة



الجفاف هو أحد الأسباب الذي يجعل بشرتكِ تبدو باهتة، نظراً لأن المنطقة المحيطة بعينيك أرق من بقية الوجه، ويمكن أن تصاب بالجفاف بسهولة، مما يجعل الأوعية الدموية الداكنة أكثر وضوحاً، وهذا يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء. وزيت اللوز يعتبر مرطباً ومطرياً بامتياز، ويمكن أن يحافظ على البشرة الحساسة حول عينيك رطبة وممتلئة وقد يساعد على تقليل الهالات السوداء.



2. يضيء بشرتكِ



يمكن أن تساعد الخصائص المرطبة للزيت في تحسين لون البشرة بالتدليك المنتظم، قد تساعد هذه الخاصية أيضاً على تقليل الهالات السوداء.



3. يمنع الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية



يمكن أن يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تفاقم الهالات السوداء عن طريق زيادة إنتاج الميلانيني وتسريع انهيار الكولاجين.

وتبين أن زيت اللوز الموضعي يمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية في دراسات الفئران.



4. يحمي حاجز الجلد



فقدان المياه عبر البشرة هو أحد أسباب جفاف الجلد، وعندما يتم اختراق حاجز الجلد، تصبح المنطقة الحساسة حول عينيك أرق وأجفاف، مما يجعل الهالات السوداء أكثر بروزاً، ويمكن أن يساعد ترطيب البشرة وتقليل الجفاف في منع الهالات السوداء.

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