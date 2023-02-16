الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

بشرى سارة لعشاق البيتزا في الأردن

التربية : خطة تنفيذية لمعالجة الفاقد التعليمي

إرادة ملكية بنظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية

شخص يقتل شقيقته بأداة راضة في الرأس بالكرك

رغم إعادته المبلغ.. حبس موظف حكومي بعد إدانته بالفساد

محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم

النواب الذين رفضوا التصويت على الموازنة - أسماء

أسعار المعدن الأصفر تستقر عالمياً

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

فيديو - بكب يصطدم بواجهة سور احد المستشفيات الخاصة بعمان

الخميس، 16-02-2023 03:45 م

كيف تتخلصين من الهالات السوداء؟

tbl_articles_article_21502_2546d86aabd-23a4-4555-aabf-bc64248c21b2


الوكيل الاخباري - الهالات السوداء تجعل عينيكِ تبدوان غارقتين ووجهكِ يبدو متعباً، مما يستدعي البحث عن حل جذري لهذه المشكلة المزعجة.
وتعد الزيوت الطبيعية من أفضل العلاجات المستخدمة لعلاج مشاكل البشرة، لكن في هذه المنطقة الرقيقة والحساسة من الجلد، أي من هذه الزيوت يكون الأنسب؟

زيت اللوز الأفضل لعلاج الهالات السوداء

اضافة اعلان

 


 


المنطقة المحيطة بعينيك هي أرق من غير الأماكن لهذا قد يختلف لونها عن بقية الوجه، ولكن يمكن أن تكون الهالات السوداء أيضاً علامة على الإهمال وفقدان الرطوبة والحساسية.


يحتوي زيت اللوز على أحماض دهنية مفيدة يمكنها دعم حاجز الجلد والحفاظ على رطوبة المنطقة وتحسين صحة الجلد.


وهناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن أن يساعد بها زيت اللوز على تقليل الهالات السوداء وتفتيح المنطقة المحيطة بعينيكِ.

هل يقلل زيت اللوز من الهالات السوداء؟ 


لا يوجد دليل علمي يشير إلى فعالية زيت اللوز في تقليل الهالات السوداء، لكن يقال إن الاستخدام المنتظم لزيت اللوز يمكن أن يعزز صحة الجلد بطرق مختلفة:

 

1. الحفاظ على رطوبة البشرة


الجفاف هو أحد الأسباب الذي يجعل بشرتكِ تبدو باهتة، نظراً لأن المنطقة المحيطة بعينيك أرق من بقية الوجه، ويمكن أن تصاب بالجفاف بسهولة، مما يجعل الأوعية الدموية الداكنة أكثر وضوحاً، وهذا يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء. وزيت اللوز يعتبر مرطباً ومطرياً  بامتياز، ويمكن أن يحافظ على البشرة الحساسة حول عينيك رطبة وممتلئة وقد يساعد على تقليل الهالات السوداء.

2. يضيء بشرتكِ


يمكن أن تساعد الخصائص المرطبة للزيت في تحسين لون البشرة بالتدليك المنتظم، قد تساعد هذه الخاصية أيضاً على تقليل الهالات السوداء.
 
3. يمنع الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية


يمكن أن يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تفاقم الهالات السوداء عن طريق زيادة إنتاج الميلانيني وتسريع انهيار الكولاجين.
وتبين أن زيت اللوز الموضعي يمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية في دراسات الفئران.

4. يحمي حاجز الجلد


فقدان المياه عبر البشرة هو أحد أسباب جفاف الجلد، وعندما يتم اختراق حاجز الجلد، تصبح المنطقة الحساسة حول عينيك أرق وأجفاف، مما يجعل الهالات السوداء أكثر بروزاً، ويمكن أن يساعد ترطيب البشرة وتقليل الجفاف في منع الهالات السوداء.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8629916-1706738928

زيت الزيتون لقوة الأظافر.. هل تعمل حيلة تيك توك بالفعل؟

Shutterstock How-to-Use-Ampoule-in-Korean-Skincare-5-1024x925

صيحة ريتينول ساندويتش قد تكون الخيار الأمثل لكِ، في هذه الحالات...

Black-henna-engraving

هل الفازلين يغمق الحناء؟

علامات_جمال_المرأة_الجسدية_1

8 أسئلة جمال تسألها كل امرأة

2094686-1126704734

للعروس المستقبلية.. ابتعدي عن هذه الأطعمة للحفاظ على بشرتكِ

أفكار-ذكية-لترتيب-الملابس-في-الخزانة

خطة لترتيب خزانة ملابسك.. بأفضل طريقة

أخبار متعلقة
7071796-585989792

تعلمي كيفية تطبيق تقنية البيكينج خطوة بخطوة

كريم-تقشير-الوجه

المقشّر الكيميائي.. طبيعته وكيفية استخدامه وفقاً لنوع بشرتكِ

cf486d9f-9baa-44e7-907e-9acdeba043d7

أنواع الأشعة فوق البنفسجية.. وكيف تُؤثر على بشرتكِ؟

يفغاف

لتفادي مشاكل البشرة.. قواعد أساسية عليكِ اتباعها عند استخدام غسول الوجه

8ERZzx2q1umxfx3Nkn8wOGqc6wVy4cJWHiMfPr30

الزيت أم لوشن الجسم.. أيهما أفضل في روتين العناية بالبشرة؟

bb2ea824bca288d3aff1484bbd552244281e77ef

10 نصائح جمال لم تعرفيها من قبل!