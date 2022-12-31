كيف تغيرين نظرتك لنفسك؟

الوكيل الاخباري - في العديد من الأحيان تشعرين بالإحباط، تنظرين إلى كلّ ما يجري من حولك بطريقة سلبية ولا تدركين لماذا تفكرين وتنظرين إلى نفسك بهذه الطريقة. ولكن مهلاً، مهما كانت الأسباب عليك أن تواجهي نفسك وحالتك وترفعي من معنوياتك من خلال هذه الخطوات:



في حال كنت تقولين إنك لست بحالة جيدة، فهذا الاعتقاد السلبي سيؤثر على ثقتك بذاتك. لذلك، تحدّي هذه السلبية وأعيدي ترتيب طريقة تفكيرك.

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لا تقارني نفسك بالآخرين، بل على العكس استغلي نقاط القوة التي تملكينها وحولي ضعفك إلى سلاح يجعلك ترين الوجه الثاني لشخصيتك.



مارسي النشاطات والهوايات المفضّلة لديك، فهي تؤثّر بشكل إيجابي على مزاجك.

عندما ترتكبين خطأ لا تقفي عنده بل امضي قدماً، لأنّ المواقف هي التي تصنعك وتجعلك تضعين أهدافاً لم تكن في الحسبان من أجل تحقيقها. لا تستسلمي من أول مرّة!



ابتعدي عن كل الأشخاص الذين يجعلونك تشعرين بعدم الارتياح ويميلون إلى بث التفكير السلبي داخلك.

وتبقى النصيحة الأهم في كل مرّة تشعرين فيها بأن فكرة سلبية تراودك تحديها بأخرى إيجابية.

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