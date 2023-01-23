لبشرة براقة.. اصنعي كريم الأساس الطبيعي من المنزل

الوكيل الاخباري - قد يكون العثور على كريم أساس يناسب لون بشرتك، ذي ملمس لطيف وبأسعار معقولة، أمراً صعباً حقاً، كما أن هناك دائماً بعض المخاوف بشأن الضرر الذي يمكن أن تلحقه منتجات المكياج المصنوعة من المواد الكيميائية ببشرتنا.. في ما يلي بعض وصفات كريم الأساس البسيطة والسريعة، التي يمكنك صنعها من مكونات طبيعية، والحفاظ على تلك المواد الكيميائية القاسية بعيداً عن بشرتك

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كريم أساس ذو تغطية كاملة



يمكنك صنع كريم أساس ذو تغطية كاملة، ومصنوع من مكونات طبيعية، مثل: زبدة الشيا، وزيت الأرغان، وجل الصبار الذي سيساعدك في الحصول على بشرة براقة، ومحاربة حب الشباب، وحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس، وتقليل التهاب الجلد، كل هذا إلى جانب إعطائك تغطية كاملة.









المكونات:



ملعقة صغيرة من زيت الأرغان.



ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.



ملعقة كبيرة من جل الصبار.



ملعقة صغيرة من بندق الساحرة.





نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.



نصف ملعقة كبيرة من الشمع المستحلب.



الطريقة:



في وعاء زجاجي، ضعي بعضاً من زبدة الشيا وزيت الأرغان والشمع المستحلب، بعد ذلك قومي بتذويب هذه المكونات باستخدام الغلاية حتى يصبح الخليط ناعماً ومتجانساً، ثم أضيفي بعضاً من بندق الساحرة وجل الصبار، دعي هذا الخليط يبرد لفترة ثم أضيفي مسحوق الكاكاو، بعدها امزجي كل المكونات جيداً للحصول على أساس متناسق، وأخيراً قومي بصب هذا الخليط في وعاء محكم، وخزنيه جيداً.

كريم أساس ذو تغطية خفيفة



كريم أساس مرطب ليمنحك تغطية خفيفة بخيرات مسحوق جوزة الطيب، الذي سيساعد على منع حب الشباب ومكافحته.



المكونات:



ملعقتان إلى ثلاث ملاعق كبيرة من المرطب.



نصف ملعقة صغيرة من دقيق الذرة.



نصف ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب.



نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.



رشة من مسحوق الكركم.



قطرتان من الزيت العطري المفضل لك.



الطريقة:



ضعي القليل من المرطب في وعاء، وأضيفي إليه دقيق الذرة، ثم مسحوق جوزة الطيب، ومسحوق الكاكاو، وأضيفي بضع قطرات من الزيت العطري إلى الوعاء ليعطيه مزيجاً رائعاً، كما يمكنك اختيار إضافة قليل من الكركم. وأخيراً، امزجي كل المكونات بشكل جيد، ويمكنك إضافة المزيد من مسحوق الكاكاو إلى كريم الأساس الخاص بك؛ حتى يتناسب مع لون بشرتك.

بودرة الأساس



من السهل صنع بودرة الأساس السريعة للغاية؛ لمنحك الشعور بإحساس غير لزج وغير دهني، غنية بـ"الكاولين كلاي"؛ لمساعدتك على التخلص من الزيوت الزائدة، وتهدئة البشرة وإعطاء بشرتك توهجاً رائعاً.



المكونات:



ربع كوب من "الكاولين كلاي" أو الطين الصيني.



نصف كوب من مسحوق الأروروت.



رشة من مسحوق الكركم.



مسحوق كاكاو.





الطريقة:



اخلطي الكاولين ومسحوق الأروروت في وعاء، وأضيفي الكمية المطلوبة من مسحوق الكاكاو فيه لتتناسب مع لون بشرتك، ثم أضيفي رشة من مسحوق الكركم إذا كانت بشرتك جافة للغاية، امزجي كل المكونات بشكل جيد، وضعيها في إناء محكم الإغلاق للابتعاد عن أي رطوبة.

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