لنساء الأربعينات.. 3 طرق لتغيير مظهر الحواجب الخفيفة

الوكيل الاخباري - إذا كانت العيون نافذة الروح، فالحواجب جزء ضروري من هذه النافذة لإكمال المظهر الرائع. بالتأكيد، شاهدتِ من قبل كيف تغير الحواجب مظهر الوجه، وتعزز جماله في حالة اختيار الشكل المناسب للوجه.

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لكن لسوء الحظ، قد يصبح من الصعب تحديد مظهر جبين رائع كلما تقدمنا في السن، لأن الحواجب تصبح أقل كثافة، ما يحتاج إلى تدخل سريع وحلول ذكية، للحصول على مظهر مثالي ومناسب لعمركِ، لذا سوف نستعرض معكِ أجمل طرق تغير مظهر الحواجب، إذا كنتِ قد وصلتِ لهذه المرحلة.



حيل ذكية لتغير مظهر الحواجب الخفيفة في عمر 40.. وأكبر:



الاعتماد على الشمع:

لإنشاء الشكل المثالي لحاجبيكِ دون استخدام قلم الحاجب، ضعي الشمع على حاجبيكِ، وانتظري دقيقة حتى يجف، ثم استخدمي علامة لرسم الشعر برفق حيث يكون مفقوداً، على سبيل المثال: يمكنك استخدام "أناستازيا بيفرلي هيلز"، بعد ذلك استخدمي علامة لرسم أي شعر مفقود، وتمنح هذه التقنية تأثير الحواجب المجهزة جيداً والعصرية.



وتفضل بعض النساء أن تكون حواجبهن أكثر رقة، ويرفعنها بفرشاة، لكن الشيء المهم هو تنظيفها بشكل جيد، ما سيؤدي إلى بناء الحاجب عن طريق ملء الجزء العلوي، وإعطاء تأثير مرفوع لأعلى، وفتح الجفن أكثر، وخلق وهم العين الأكثر انفتاحاً.



انتبهي إلى نهاية الحاجب:

نميل إلى التركيز كثيراً على بداية الحاجب والقوس، لكن في الواقع تخف ذيول الحاجب مع تقدم العمر، وقد ترينه غير مكتمل، لذا يمكنكِ ملء منطقة الذيل بقلم الحاجب، ثم ملء الحاجب بأكمله بجل الحواجب الملون، ولجعل أقواسكِ تبدو أكبر، استخدمي مسحوق الحاجب لملء أي مناطق غير مستوية.



اختيار الألوان المناسبة:

أهمية اختيار ألوان مكياج الحواجب، التي تعمل بشكل جيد مع لون شعركِ الطبيعي مهمة جداً، عندما يتعلق الأمر بكمال الحاجب، حتى لو كان لديكِ شعر أحمر اللون، حاولي اختيار درجات اللون البني المثالية مع لون شعركِ، حتى لا يبدو شكلكِ غريباً وغير مألوف.



كيف تختارين الألوان المناسبة؟

شعر بني/أسود:

إذا كان لديكِ شعر بني أو أسود، فاختاري لوناً أخف بدرجتين على الأقل. من خلال القيام بذلك، يمكنكِ التأكد من أن لون حاجبيكِ يبدو طبيعياً، وليس داكناً جداً.



بني فاتح/شعر أشقر داكن:

إذا كان لديكِ شعر بني فاتح أو أشقر، فاذهبي في الاتجاه المعاكس، واختاري صبغة أغمق 1-2 درجة، ويمكن أن يساعد لون الحاجب الأغمق قليلاً على وجهكِ إذا كان شعركِ أخف في اللون.



شعر أشقر:

إذا كان شعركِ بنياً فاتحاً جداً، أو يحتوي على لمسات شقراء، فقد ترغبين أيضاً في تجربة ظل رمادي داكن.



شعر أحمر:

للشعر الأحمر، تجنبي الصبغات الحمراء وأقلام الحواجب بنفس اللون، وبدلاً من ذلك اذهبي إلى درجات البني الأشقر، وستسير الحواجب الشقراء الفاتحة بشكل جيد مع اللون الأحمر في شعركِ.

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