الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تنشر وثائق عطاء إنشاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق - رابط

انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

الوشاح رئيساً لجامعة العقبة للتكنولوجيا

سيئول: بيونغ يانغ مستعدة لإجراء تجربة نووية في أي وقت

السعودية وإيران تتفقان على جدول زمني لإعادة فتح السفارات

الداخلية تعلن حاجتها لتعيين موظفين

مطالب بصرف رواتب الموظفين قبل 25 رمضان لتنشيط حركة الأسواق

مسّاد يفتتح سلسلة دورات الإدارة المتقدمة لشاغلي الوظائف الإشرافية

الرئيس الفنلندي يقبل استقالة رئيسة الحكومة

انضمام فريق البنك المركزي للحوادث السيبرانية الى منظمة "TF- CSIRT"

الخميس، 06-04-2023 12:48 م

5 حيل للتغلب على مشاعر الخوف والقلق.. تعرفي إليها

6637bc39-8ad1-4b58-9ea9-25a7b0f47324


الوكيل الاخباري - يمكن لمشاعر الخوف والقلق أن تنهكنا، وتحدَّ من قدرتنا على عيش حياة مرضية. ومع ذلك، من خلال قوة اللاوعي لدينا، نستطيع التغلب على هذه المشاعر السلبية، وتحقيق شعور بالسلام والهدوء.

اضافة اعلان


تمت دراسة الخوف والقلق على نطاق واسع في علم النفس وعلم الأعصاب، وألقت هذه المجالات الضوء على الآليات الأساسية لهذه المشاعر، وقدمت أيضاً رؤى حول كيفية التغلب على الخوف والقلق.

ما الخوف والقلق؟
الخوف والقلق عاطفتان متميزتان، غالباً تعتريان الناس في مواقف مختلفة. 
الخوف هو استجابة لمحفز أو موقف معين ينظر إليه على أنه خطير، ويمكن أن يكون مفيداً في مواقف معينة، في حين أن القلق هو شعور أكثر عمومية بعدم الارتياح، والقلق المزمن يؤثر في حياتنا اليومية، ما يصعب علينا التركيز والنوم والعمل بشكل طبيعي.

في ما يلي 5 حيل للتغلب على مشاعر الخوف والقلق:

 

 



1 . تحدي الأفكار السلبية:
يمكن أن تؤدي الأفكار السلبية إلى الخوف والقلق. ومن المهم تحدي هذه الأفكار من خلال سؤال نفسك عما إذا كانت هذه المشاعر تستند إلى الواقع، أم أنها مجرد افتراضات. على سبيل المثال: إذا كان لديك خوف من الطيران في طائرة، فقد تخبرين نفسكِ بأن الطيران أمر خطير، وأنكِ لن تصلي أبداً إلى وجهتكِ، ومع ذلك فإن هذا لا يعتمد على الواقع، فالطيران هو أحد أكثر أشكال السفر أماناً.

2 . التدرب على التنفس العميق:
يمكن أن يساعد التنفس العميق في تهدئة الجسم وتقليل القلق، ومن المهم التنفس ببطء وعمق، وحبس التنفس لبضع ثوانٍ، ثم الزفير ببطء. تساعد هذه التقنية على تنشيط استجابة الاسترخاء في الجسم، ما يقلل التوتر والقلق، كما ينشط التنفس العميق نظامنا العصبي السمبثاوي، الذي له تأثير معاكس للجهاز العصبي الودي، وهو النظام المسؤول عن تنشيط استجابتنا للإجهاد.

3 . استخدام التأكيدات الإيجابية:
تساعد التأكيدات الإيجابية في تغيير أنماط التفكير السلبية، ويمكن استخدامها لتحدي المعتقدات السلبية، واستبدالها بمعتقدات إيجابية. على سبيل المثال: إذا كان لديكِ خوف من التحدث أمام الجمهور، فيمكنكِ استخدام تأكيدات إيجابية، مثل: "أنا واثقة وقادرة"، و"أنا مستعدة جيداً، ومستعدة لتقديم عرض رائع".

4 . تصور النجاح:
التصور هو تقنية قوية، يمكن أن تساعد على تقليل الخوف والقلق، تصوري أمراً  إيجابياً، وتخيلي نفسكِ أنك نجحت في إتمام مهمة أو التغلب على الخوف. على سبيل المثال: إذا كان لديك خوف من المرتفعات، فيمكنكِ تصور نفسك تتسلقين جبلاً، أو تقفين على قمة مبنى طويل، وتشعرين بالهدوء والثقة.

5 . التدرب على الامتنان:
يساعد الامتنان على تحويل تركيزكِ من الأفكار والعواطف السلبية إلى الأفكار الإيجابية، ومن المهم أن تأخذي بعض الوقت كل يوم للتفكير في الأشياء التي تشعرين بالامتنان لها، سواء كان صديقاً داعماً، أو أحد أفراد العائلة، أو غروب الشمس الجميل، أو كتاباً جيداً.

فهم قوة عقلنا اللاواعي:
عقلنا اللاواعي هو أداة قوية يمكن أن تساعدنا على التغلب على هذه المشاعر، ويعمل العقل اللاواعي خارج وعينا، ومعالجة المعلومات والمحفزات التي لسنا على دراية بها بوعي، فقد أظهرت الأبحاث أن العقل اللاواعي يمكن أن يؤثر في أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا، حتى عندما لا نكون على دراية بها.

واحدة من أكثر الطرق فاعلية للوصول إلى قوة عقلنا اللاواعي، هي من خلال التأمل الذهني الذي يتضمن الانتباه إلى اللحظة الحالية، دون الحكم أو الإلهاء، ولقد ثبت أنه يقلل القلق والإجهاد والاكتئاب، بالإضافة إلى تحسين الوظيفة المعرفية، والتنظيم العاطفي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
iqFHD

دراسة: مجففات الاظافر قد تسبب السرطان !

dcbbebf3-9fa5-4113-8cbd-cea669fdd492

لتتألقي في يومك.. 7 عادات جمالية عليك ممارستها قبل النوم

نخحط

4 أخطاء.. تجنبيها عند استخدام الريتينول

77777

بعيداً عن التجميل.. حيل ذكية لإخفاء الذقن المزدوج

7ddf6d67-3be7-4b7b-ad41-9fc75872cd81

ماذا يقدم حمض «ألفا ليبويك» للبشرة؟

Hair Care220515110203411_

خطوات بسيطة للعناية بالشعر الأسود

أخبار متعلقة
ؤرلت

كيف أحافظ على رطوبة بشرتي وصفائها في شهر رمضان؟

55142-وصفات-طبيعية-لتنعيم-الشعر-في-العيد

نصائح وحيل للحفاظ على ترطيب الشعر خلال رمضان

233532

6 حيل سهلة للحفاظ على بشرة متألقة وصحية خلال شهر رمضان

55142-وصفات-طبيعية-لتنعيم-الشعر-في-العيد

حيل تساعدك على تطويل شعرك