تقشير الوجه بالليزر يعطيك بشرة صافية ونضرة

الوكيل الاخباري - تقشير الوجه بالليزر هو إجراء سريع وغير مؤلم للمساعدة في تحسين مظهر الجلد. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل الأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية وحب الشباب والمسام المتضخمة أو المسدودة. تقشير الوجه بالليزر مفيد أيضًا إذا بدأت في رؤية آثار أضرار أشعة الشمس على بشرتك، في هذه المقالة ، سنتناول فوائد تقشير الوجه بالليزر وفعاليته بحيث يمكنك تحديد ما إذا كان هذا العلاج هو العلاج المناسب لك.



ما هي فوائد تقشير الوجه بالليزر ؟



يعمل تقشير الوجه بالليزر على تقشير البشرة بعمق. كما أنها يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين، تستخدم قشور الليزر الكربونية في علاج:



حَب الشبَاب

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تصبغ حب الشباب



ندبات حب الشباب



تضخم المسام وانسدادها



الكلف



الخطوط الدقيقة والتجاعيد





عادة ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد أو أمراض الجلد مثل الاكزيما من احمرار وتهيج أقل بعد التقشير الكربوني مقارنة بالتقشير الكيميائي



إليك طريقة تطبيق تقشير الوجه بالليزر:



سينشر طبيبك طبقة من الكربون السائل على وجهك، يمتص الكربون الزيت والأوساخ وخلايا الجلد الميتة من أعماق المسام.



ستنتظرين حوالي 10 دقائق حتى يجف الكربون السائل.



بعد أن يجف الكربون ، سيعطيك طبيبك واقيًا للعين لحماية عينيك من الليزر.



سيقوم طبيبك بتمرير ليزر على الجلد يؤدي إلى تسخين الكربون ، وربطه بالبشرة.



إذا كانت بشرتك حساسة للغاية أو يوجد بها بقع داكنة مثل الكلف ، فقد يوصي طبيبك بتخطي خطوة التسخين. يعمل الليزر أيضًا على تسخين الأنسجة تحت الجلد ، مما يعزز الكولاجين ويملأ الخطوط الدقيقة.



في حرارة أعلى وطاقة أعلى ، سيتم استخدام الليزر لتفتيت الكربون السائل إلى جزيئات صغيرة.



يعمل مبخر الدخان المتصل بالليزر على إزالة الكربون بالإضافة إلى الحطام والشوائب التي يحتوي عليها.



قد يضع طبيبك أيضًا مرطبًا و واقيًا من الشمس على بشرتك بعد العلاج.

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