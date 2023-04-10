التجاعيد حول الفم.. أبرز العلاجات المنزلية

الوكيل الاخباري - التجاعيد حول الفم شائعة جداً، خاصة أنها أول خطوط تظهر في الوجه لتدل على البداية في التقدم بالعمر، عندما تصبح الأربطة حول الفم فضفاضة، يمكنكِ اللجوء إلى الإجراءات الطبية والعلاجات الطبيعية لتقليل ظهور التجاعيد وتحسين المظهر العام لبشرتكِ.



لذا، عليكِ التعرف على الأسباب المختلفة للتجاعيد، وكيف يمكنكِ إدارتها، ونصائح العناية بالبشرة للحفاظ على شباب بشرتك.





أبرز أسباب التجاعيد حول الفم:



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التجاعيد حول الفم هي أساساً نتيجة للشيخوخة، وفي معظم الحالات يكون الفم هو المكان الأول الذي تظهر فيه علامات الشيخوخة، فالجلد حول الشفاه رقيق نسبياً، وهو أول من يتأثر، والكولاجين حول تلك المنطقة أقل كثافة بالمقارنة مع أجزاء أخرى من الوجه.



وبعد أن تبلغي من العمر 20 عاماً، ستنتج بشرتك كمية أقل من الكولاجين مع مرور كل عام، كما أن هناك عاملاً آخر يساهم في ظهور التجاعيد حول فمكِ هو التعرض لأشعة الشمس، حيث تؤدي إلى تلف بشرتكِ وتسريع عملية الشيخوخة.



كما قد يساهم التدخين أيضاً في علامات الوجه للشيخوخة المبكرة، ويمكن أن يؤدي التدخين الزائد إلى توليد الجذور الحرة، ما يجعل وجهك يبدو أكبر سناً، ويسبب التدخين في الأغلب علامات الشيخوخة حول أعلى شفتيك وعينيك.



ومن المفاهيم الخاطئة أن إزالة الشعر بالشمع من شفتيك العلويتين أو ذقنك أو أي جزء من وجهكِ ستسبب التجاعيد، لكن أكد الخبراء أن إزالة الشعر بالشمع أو سحب الجلد لا يسببان التجاعيد.



الأنواع المختلفة من تجاعيد الفم:



1 . خطوط الابتسامة:



تتشكل هذه بسبب حركات الوجه المفرطة والمتكررة، ويمكن أن يسبب الابتسام أو أي حركة أخرى للوجه تجاعيد في بشرتكِ قد تتحول إلى تجاعيد بمرور الوقت، وتحدث هذه الخطوط بشكل أساسي على جانبَي الفم، وهي أكثر بروزاً عندما تضحكين أو تبتسمين.



2 . ترهل التجاعيد:



تظهر عندما تفقد بشرتكِ مرونتها، ويقل إنتاج الكولاجين، وتظهر هذه التجاعيد مع تقدم العمر، وتتشكل عمودياً بين الفم والذقن، ويمكن أن تجعل الجلد يتجلى.



العلاجات المنزلية لتقليل التجاعيد حول الفم:



1 . زيت جوز الهند:



مفتاح الحد من التجاعيد هو الحفاظ على ترطيب بشرتكِ، ومن المعروف أن زيت جوز الهند له خصائص ترطيب، قد تساعد في تقليل التجاعيد.



ماذا تحتاجين؟



· زيت جوز الهند.



طريقة الاستخدام:



· خذي 2 إلى 3 قطرات من الزيت على أطراف أصابعكِ.



· دلكي الزيت في جميع أنحاء فمكِ وخطوط الضحك.



· اتركي الزيت على بشرتكِ.



2 . بياض البيض:



تشير الأدلة القصصية إلى أن بياض البيض قد يساعد في تقليل التجاعيد وشد الجلد.



ماذا تحتاجين؟



· بياض البيض.



طريقة الاستخدام:



· ضعي بياض البيض على الجلد حول فمكِ.



· اتركيه يجف لمدة 30 دقيقة.



· اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.



3 . الصبار (الألوفيرا):



وجدت الدراسات أن الألوفيرا يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد، كما أن له تأثير ترطيب، ويمكنه تقليل التجاعيد أيضاً.



ماذا تحتاجين؟



· أوراق الألوفيرا.



طريقة الاستخدام:



· مزقي ورقة الألوفيرا، وأخرجي الجل.



· ضعي الجل على وجهكِ.



· اغسلي وجهكِ بعد 30 إلى 45 دقيقة.



4 . الكركم:



يحتوي الكركم على الكركمين، الذي له فوائد مضادة للشيخوخة.





ماذا تحتاجين؟



ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.



3 ملاعق كبيرة من العسل.



طريقة الاستخدام:



· اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم، و3 ملاعق كبيرة من العسل، في وعاء.



· ضعي الخليط على وجهكِ ورقبتكِ.



· اتركي القناع لمدة 30 دقيقة، واغسليه بالماء الفاتر.



5 . عصير الحمضيات:



وجدت الدراسات أن تناول عصير الحمضيات وتطبيقه الموضعي (الليمون البرتقال، وما إلى ذلك)، يمكن أن يساعد في تقليل علامات الشيخوخة الناجمة عن الإجهاد التأكسدي.



6 . تمرين الخد:



قد تلعب عضلات خدكِ دوراً محورياً في رفع بشرتكِ وشدها، قد تساعد تقوية العضلات في خدك على تقليل ظهور التجاعيد حول فمك.



ماذا عليك أن تفعلي؟



· اضغطي على خطوط الضحك الخاصة بك بمساعدة السبابة.



· حافظي على السبابة في هذا الوضع، وابتسمي على أوسع نطاق ممكن.



· افعلي هذا لمدة 10 إلى 15 ثانية.



· استرخي وكرري نفس الشيء.

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