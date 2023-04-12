تريدين نمواً سريعاً لشعرك؟.. اعتمدي هذه الحيل

الوكيل الاخباري - تستغرق عملية نمو الشعر فترة طويلة، خاصة إذا كانت حالة شعركِ تتدهور يوماً بعد يوم، فإذا كنتِ تتساءلين عن كيفية زيادة نمو الشعر، فلدينا بعض الحيل سنشاركك إياها.



كيف تزيدين نمو الشعر؟



مثل جسمكِ إلى حدٍّ كبير، يحتاج شعركِ إلى تغذية كافية ومغذيات ليكون قوياً وصحياً ولامعاً، في حين أن العلاجات المنزلية يمكن أن توفر التغذية المطلوبة لنمو شعركِ بشكل أسرع، فإن روتين العناية المناسب للشعر يمكن أن يتحكم في مشاكل تساقط الشعر.





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وتتكون دورة نمو الشعر من أربع مراحل: مرحلة النمو التي تعرف باسم الأناجين، ثم مرحلة الانهيار، ثم تبدأ مرحلة الراحة، وأخيراً تبدأ مرحلة إعادة النمو. في الوقت الحاضر، يعاني الناس جميع الفئات العمرية تساقط الشعر والصلع، ويرجع ذلك إلى التلوث والإجهاد والتقلبات الموسمية والتغيرات في نمط الحياة، لهذا أصبح تساقط الشعر مصدر قلق مشتركاً للجميع.



لكن يمكنك التخلص من جميع مشاكل شعرك، باتباع بعض النصائح والعلاجات.



نصائح للعناية بالشعر لتعزيز نموه:



1 . تدليك فروة الرأس:



تدليك فروة الرأس المنتظم لا يريحكِ ويقلل التوتر فحسب، بل يساعد أيضاً على تحسين الدورة الدموية إلى جذر الشعر، ما يعزز نمو الشعر.



2 . اختيار الشامبو المناسب:



من الضروري اختيار الشامبو المناسب لنوع شعركِ المحدد، إذا كانت لديك فروة رأس دهنية للغاية، فيجب عليك استخدام شامبو نقي، وإذا كانت لديك فروة رأس جافة، فيجب عليك اختيار شامبو مرطب، وإذا كان لديك شعر ناعم، فإنه يحتاج إلى شامبو لطيف ومقوٍّ.



3 . تناول نظام غذائي صحي:



اتبعي دائماً نظاماً غذائياً مناسباً ومتوازناً، وذلك لأنه يساعد على تعزيز بصيلات الشعر لدخول مرحلة الأناجين، ثم زيادة نمو الشعر.



4. تجنب تصفيف الشعر بالحرارة المفرطة:



الحرارة على الشعر يمكن أن تجعله هشاً وجافاً، ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى الجفاف وتسبب زيادة الكسر، كما أنها تجرد الشعر من بروتين يسمى الكيراتين، ويحافظ على صحة الشعر، ويمكن أن يساهم تجرده في تساقط الشعر بسبب الكسر.



5 . حافظي على نظافة فروة رأسكِ:



فروة رأس نظيفة وصحية تشجع على نمو الشعر الجيد، ويمكن تحديد غسل الشعر الأسبوعي وفقاً لحالة فروة الرأس، إذا كانت فروة رأسكِ دهنية بشكل مفرط، فيجب عليك غسلها يومياً بشامبو لطيف، بينما إذا كانت فروة رأسك جافة، فقومي بغسلها مرتين في الأسبوع، وسيساعد هذا في الحفاظ على الزيوت الطبيعية لفروة الرأس ومنع التهيج.



5 علاجات منزلية لزيادة نمو الشعر:





1 . عصير البصل:



البصل مكون سحري لشعركِ، فالكبريتات الموجودة في عصير البصل تعزز نمو الشعر، وتتحكم في مشكلة تساقط الشعر.



2 . الألوفيرا:



إنه جل مغذٍّ للغاية، ويستخدم على نطاق واسع لعلاج حالات الشعر المختلفة. وتحتوي مكونات الأحماض الدهنية الموجودة في جل الصبار على خصائص مضادة للالتهابات، تعمل على حل التهاب فروة الرأس، وتساعد على التخلص من قشرة الرأس، كما أن له تأثيراً مهدئاً يمكن أن يساعد على ترطيب فروة الرأس لتعزيز صحة الشعر.



3 . خل التفاح:



نظفي فروة رأسكِ بخل التفاح. وتحتاج فروة رأسك إلى الفرك للحفاظ على توازن الأس الهيدروجيني، ولن يعزز هذا نمو الشعر فحسب، وإنما سيعطيه أيضاً لمعاناً.



4 . القهوة:



تستخدم القهوة كمكيف لتعزيز نمو الشعر لاحتوائها على الفيتوستيرول الذي يزيل السموم من فروة الرأس، ويحفز الدورة الدموية، وقد يساعد على الوقاية من الشيب المبكر. علاوة على ذلك، تحتوي القهوة على الكافيين، ما يساعد على جعل الشعر ناعماً ولامعاً.



5 . الحلبة:



تحتوي بذور "الميثي" أو الحلبة على نسبة عالية من الحديد والبروتين والعناصر المهمة، والتي يمكن أن تساعد في تغذية وتشجيع نمو الشعر.

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