حيل لتكبير الشفاه دون فيلر.. جربيها!

الوكيل الاخباري - هل تتطلعين إلى إضافة المزيد من الحجم إلى شفتيكِ؟.. حتى لو كانت شفتاك رقيقتين، يمكنكِ أن تمنحيهما مظهراً أكثر امتلاءً من خلال اتباع نصائح وحيل تم تجريبها وأعطت نتائج جيدة وطبيعية.



أسباب فقدان الشفاه حجمها:



مع التقدم في العمر، تخف تدريجياً قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين المسؤول عن منح البشرة مرونتها وليونتها وحيويتها، وهذا يؤدي إلى فقدان العديد من مناطق الجسم لمرونتها، ما يجعل الجلد يترهل بينما تصبح الشفاه أرق، وتفقد رونقها.





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حيل لتكبير حجم الشفاه دون فيلر:



يعتبر ملمع الشفاه بخاصية تكبير الشفاه منتجاً شائعاً، يهدف إلى صنع حجم، لكن من تستخدمه تعرف هذا الإحساس بالوخز الذي يسببه، لأنه يعمل عن طريق تهييج الجلد بمكونات مثل النعناع حتى يندفع الدم إلى السطح، ما يوحي بتضخم الشفاه. لكن لا تحب الكثيرات اختبار هذا الإحساس المزعج إلى حد ما، لاسيما أن تأثيره يستمر حوالي ساعة فقط، ومن حسن الحظ أنه يمكنكِ الحصول على تأثير المظهر ذاته مع محدد الشفاه، وظلال أحمر الشفاه.



اختاري محدد الشفاه المناسب:



يمكن أن يحدث اختيار لون محدد الشفاه المناسب فرقاً كبيراً في منح شفتيك مظهراً ممتلئاً، حتى لو كانتا رقيقتين.



ينبغي استخدام محدد بلون أغمق قليلاً من لون بشرتكِ، يعني بدرجتين أو ثلاث درجات، إذ إن استخدام أي لون آخر لن يمنحك التأثير ذاته.



بمجرد حصولكِ على اللون المناسب، ابدئي برسم خط فوق الحدود الطبيعية لشفتيكِ قليلاً، وضعي علامة (إكس) عند أعلى الشفة. لوني جوانب شفتيك (العلوية والسفلية)، بواسطة طرف إصبعك أو فرشاة، وامزجي محدد الشفاه نحو وسط فمكِ من دون تلوين وسط الشفتين، وضعي أحمر الشفاه الذي تختارينه وامزجي للخارج، استخدمي ملمع الشفاه لجعلها تبدو أكبر حجماً.



يمكنك، أيضاً، إبراز شفتيك وجعلهما تبدوان أكبر، بوضع لون فاتح، مثل الهايلايتر في وسط الشفتين، ومزجه مع بقية لون أحمر الشفاه الذي اخترته.



ظلال أحمر الشفاه:



هناك بعض الظلال الخاصة بأحمر الشفاه، التي تساعدكِ على منح شفتيك مظهراً أكثر امتلاءً، حاولي أن تجمعي بين ألوان محدد الشفاه وأحمر الشفاه، واختاري الألوان والظلال الداكنة، مثل: الأحمر، والبني، والبرغندي، وكلها نغمات من أحمر الشفاه تمنحكِ تأثير الفيلر من دون إجرائه.

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