ما أسباب ظهور حبوب تحت العين بنفس لون الجلد؟

الوكيل الاخباري - الدخينات هي نتوءات صغيرة تتكون من الكيراتين المحتبس تحت الجلد. غالبًا ما تتطور حول أو تحت العينين. لا يعرف الخبراء سبب حدوثها ولكن هل تعملين أن استخدام كريمات الستيرويد قد يحفزهم أكثر. فما هي أسباب ظهور حبوب تحت العين بنفس لون الجلد ؟



ما هي ميليا تحت العين؟

الدخينات هي بقع صغيرة أو أكياس تظهر تحت الجلد، قد يسميها بعض الناس "بقع الحليب"، عادة ما تكون بيضاء أو صفراء أو من نفس لون جلد الشخص.

ميليا ليست نوعا من حب الشباب ، على الرغم من أن الكثير من الناس يخطئون في أنها عيوب حب الشباب أو البثور في البداية. يمكن أن تظهر في مناطق أخرى من الجسم ، ولكن عند البالغين ، قد تكون أكثر شيوعًا حول العينين والخدين والجبهة والأعضاء التناسلية.

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ميليا هي في الواقع مجموعات صغيرة من الكيراتين المحاصر. الكيراتين هو الذي يوفر القوة لخلايا الجلد والأظافر والشعر. عندما تموت خلايا الجلد هذه وتتساقط داخل المسام ، قد يتجمع الكيراتين ويحبس في المسام ، مكونًا كيسًا صغيرًا أو مليومًا.



عندما تظهر قريبة جدًا من العين ، قد يحتاج الطبيب إلى خبرة طبيب عيون في علاج الآفات. ومع ذلك ، إذا طوروا مسافة آمنة من العين ، فقد يشعر الطبيب بالراحة عند إجراء علاجات في المكتب لإزالتها.



الأسباب وعوامل الخطر



قد يختلف السبب الرئيسي للميليا تحت العينين. في بعض الأفراد ، قد يكون بسبب الصدمة أو الخضوع لعملية تجميل. ومع ذلك ، لا يوجد سبب واضح وراء إصابة بعض الأشخاص بالدخينات بينما لا يعاني البعض الآخر.



الميليا شائعة جدًا عند الرضع والأطفال. في الواقع ، تؤثر على حوالي 40-50٪ من الأطفال حديثي الولادة. لاحظ مؤلفو دراسة عام 2016 أيضًا أن الميليا شائعة بشكل خاص بين النساء المسنات.



يصاب بعض الأشخاص بالدخينات بعد إصابة الجلد. في حالات نادرة ، قد يصاب الشخص بالدخينات بعد استخدام دواء موضعي ، مثل الكورتيكوستيرويدات.

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