ما اكتئاب العيد؟.. وكيف يمكنكِ التغلب عليه؟

الوكيل الاخباري - ترتبط مواسم الأعياد بالبهجة والفرح والاستمتاع بالإجازات، لكن بعض الأشخاص يعانون تقلبات مزاجية شديدة قد تصل للاكتئاب، وبما أن عيد الفطر على بعد أيام قليلة، هناك من يصابون بما يعرف بـ"اكتئاب العيد".



فما الاكتئاب الذي يصيب بعض البشر خلال هذه الأيام المبهجة، وما السبب وراء ذلك؟.. إليكِ كل ما تحتاجين لمعرفته.



اضافة اعلان







ما اكتئاب العيد؟



يعرف اكتئاب العيد بمجموعة من المشاعر المختلفة بين الحزن والإحباط والتقلبات المزاجية المزعجة، والرغبة في تجنب الاحتفال أو التفكير في وجود مناسبة خاصة من الأساس، وهذه مشاعر تسبب للشخص المصاب اكتئاب العيد؛ القلق الدائم خلال أيام الاحتفالات.



أعراض اكتئاب العيد:



· الصداع.



· التوتر.



· اضطرابات النوم.



· عدم القدرة على التركيز.



· تغير ملحوظ في الشهية.



· الشعور بالتعب المستمر.



· العصبية الملحوظة.



· فقدان الرغبة تجاه الأشياء.



أسباب اكتئاب العيد:



هناك مجموعة من الأسباب والدوافع المحتملة، التي يمكن أن ترجع إليها إصابة البعض باكتئاب العيد، منها ما يلي:



1. التقدم في السن:



عادة، عندما تسمح الفرصة للأشخاص بالتفكير الطويل في ما حققوه خلال السنوات الماضية، فهذا يزيد شعورهم بالخوف من التقدم في العمر من دون تحقيق قائمة أمنياتهم وأحلامهم.



ويشكل هذا الأمر ضغطاً كبيراً على المصابين باكتئاب العيد، خاصة في أعمار معينة مثل الـ30 والـ50، فهي أعمار مصيرية في حياة الإنسان، ويحتاج إلى خطوات واضحة حتى يشعر بأنه يقوم بالإنجاز في حياته، لكن بالتأكيد هذا تفكير خاطئ وغير صحي.



2. الخوف من الوحدة:



الوحدة من المشاعر المزعجة، التي تزيد لدى البعض أثناء أيام الإجازات والاحتفالات، خاصة إذا كانوا يحتفلون بهذه المناسبة بمفردهم لأي من الأسباب الحياتية، ما يجعلهم يقلقون أكثر من المستقبل، والبقاء وحدهم في حياتهم.



3 . صدمات الماضي:



في أغلب الأحيان، ترتبط المناسبات بمواقف قد تكون سعيدة أو عكس ذلك، ما يجعلها صدمة للأشخاص الذين يعانون اكتئاب المناسبات أو الأعياد، ويعيد مشاعر القلق والتوتر التي عانوها في وقت الصدمة من جديد.





4 . التوقعات العالية:



أحياناً، تصيب التوقعات العالية، في المناسبات، البعض بالحزن والاكتئاب، مثل: أعياد الميلاد أو الأعياد الدينية، حيث ينتظر أن يتذكره الجميع، ويتواصلوا معه أو حتى يقدموا له هدية، وعندما لا يحدث ذلك، يشعر بخيبة أمل شديدة.



طرق التغلب على اكتئاب العيد:



إذا كنتِ من الأشخاص الذين يصابون بما يعرف باكتئاب العيد، فعليكِ بالاهتمام ببعض الخطوات التي تحسن حالتكِ المزاجية، وتبعد الاكتئاب عن طريقكِ، منها ما يلي:



· ممارسة التمارين الرياضية المفضلة.



· ممارسة رياضة المشي لبضع دقائق في اليوم.



· تجنب العزلة والاختلاء بالنفس.



· التواصل مع الأصدقاء ولو بمكالمات هاتفية.



· الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات غير الصحية.



· الاستحمام بالماء الدافئ، لتعزيز الشعور بالاسترخاء.



· الحصول على قسط كافٍ من النوم.



· السفر إذا أمكن إلى مكانكِ المفضل.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج