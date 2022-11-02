ما هو أفضل وقت لتطبيق المصل تحت العينين؟

الوكيل الإخباري - تعمل العيون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام وإلا ستتعرض منطقة أسفل العين لتأثيرات خطيرة مثل الهالات السوداء، وانتفاخ العينين، وفرط التصبغ، والتجاعيد.

اضافة اعلان





روتين العناية تحت العين أمر لا بد منه لترطيب المنطقة بعدة وسائل أهمها أمصال الترطيب. وقد شاركت أنجولا ماسوركار، مديرة مركز “إنتود بيوتي” بمدينة لندن الطريقة والتوقيت المثاليين لاستخدام مصل هلام العين مع صحيفة تايمز أوف إنديا على النحو التالي:





كيف يتم وضع مصل الجل تحت العين وهل هناك روتين محدد؟





نظراً لأن الجلد حول العينين شديد الحساسية، يوصى غالباً باستخدام طبقات متعددة من المصل. إذا كان الأمر يتعلق بإزالة الانتفاخات أو الترطيب أو مجرد الحفاظ على نضارة المنطقة تحت العينين. قومي أولاً بتطهير المنطقة وضعي المصل بعدها بشكل تدريجي. يجب أن تكون الطبقات من الأرق إلى الأثخن حتى تمتصها بشرتك بشكل صحيح. تأكدي من وضع منتجات العين قبل المنتجات الخاصة بالوجه.



للعناية المناسبة بمنطقة ما تحت العين، يمكنك استخدام طبقات المصل مباشرة بعد الاستيقاظ وقبل الذهاب إلى الفراش.





الصباح هو الوقت الأمثل لتطبيق مصل العين

يعتبر الصباح أفضل وقت لتطبيق مصل تحت العينين. لكن لا يمكنك تطبيقه مباشرة حيث يوجد روتين كامل للعناية بالبشرة يجب اتباعه للحصول على نتائج دقيقة. ينصح بالبدء باستخدام المنظف، ثم التونر، وكريمات العين أو المصل، وعلاجات البقع، والمرطبات، وزيت الوجه، وأخيراً واقي الشمس. زيوت الوجه عبارة عن تركيبات سائلة أساسها الزيت تتكون من زيوت نباتية وزيوت أساسية لتجنب التشققات وانسداد المسام. تعتبر الطبقات الموجودة قبل وضع المصل تحت العين وبعده، مثالية لتوفير الحماية الكاملة للبشرة تحت العينين للتعامل مع الإجهاد في النهار وساعات العمل المتعبة.





كرري الروتين قبل النوم

بعد يوم مجهد ومتعب، تأكدي من غسل عينيك ووجهك بالكامل واتركيه لبعض الوقت قبل الذهاب إلى الفراش. قبل النوم بدقائق قليلة، ابدئي الروتين مرة أخرى. سيتم امتصاص المنتجات خلال الليل وإثراء البشرة تحت العين حتى لا تتحول إلى باهتة أو جافة وتنتفخ بالأكياس أو الهالات السوداء في الصباح.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



24