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الثلاثاء، 16-05-2023 04:22 م

ما هو اكل الحامل في الشهر التاسع لتسهيل الولاده؟

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الوكيل الاخباري - الشهر التاسع من الحمل هو الوقت الذي يجب فيه الاسترخاء والراحة قدر الإمكان. في الثلث الثالث من الحمل ، يجب أن يراعي نظامك الغذائي ونمط حياتك صحة كل منك وصحة طفلك. ما هو اكل الحامل في الشهر التاسع لتسهيل الولاده ؟

ما هي الأطعمة التي يجب أن تأكليها في الشهر التاسع؟
انغمسي في الأطعمة الصحية والمغذية المشابهة لتلك التي تناولتها في الثلث الأول والثاني من الحمل. لكنك ستحتاجين إلى تناول وجبات أكبر لأن طفلك يكتسب وزنًا. فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب عليك تضمينها في نظام الحمل في الثلث الثالث من الحمل.

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عليك تضمين الخضروات الطازجة والفواكه والحبوب والشوفان والخبز والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي.


الأطعمة الغنية بالكالسيوم ضرورية في المرحلة الأخيرة من الحمل. يحتاج طفلك الذي ينمو إلى الكالسيوم لتكوين عظام قوية. الجبن والزبادي والعدس واللوز والخضروات الورقية خيارات جيدة.


يعد نقص الحديد مشكلة كبيرة تواجهها النساء في الثلث الثالث من الحمل. حتى لو كنت تتناول مكملات الحديد ، يجب أن يتكون نظامك الغذائي من الأطعمة الغنية بالحديد. يتوفر الحديد في الزبيب والبروكلي والدجاج والبازلاء والتوت والبيض والأسماك وما إلى ذلك.

تناولي الطماطم والقرنبيط والفراولة والبروكلي والفلفل والبرتقال. هذه ليست غنية بفيتامين ج فقط ولكنها مفيدة أيضًا لبشرتك.

يعد حمض الفوليك أمرًا حيويًا لنمو طفلك ، وخاصة لنمو العمود الفقري. إذا كنت لا تتناولين مكملات حمض الفوليك ، أضيفي أطعمة مثل الفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الخضراء والحمص إلى طبقك.

فيتامين أ ضروري لعيون طفلك ويساعد أيضًا في صحة عينيك. الأطعمة مثل البطاطا الحلوة والجزر والسبانخ مليئة بفيتامين أ.

 

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