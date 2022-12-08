ما هي أسباب انتفاخ الوجه وهل هي خطيرة؟

الوكيل الاخباري - يحدث تورم أو انتفاخ الوجه عندما تتراكم السوائل في أنسجة الوجه، وقد يؤثر انتفاخ الوجه على الرقبة والذراعين أيضاً. يصاحب انتفاخ الوجه أحياناً الألم والإحمرار فما هي أبرز أسباب انتفاخ الوجه ؟



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حساسية الدواء



قد لا يكون من الآثار الجانبية للدواء ، ولكن رد فعل الجسم التحسسي. هذا يمكن أن يسبب تورم في وجهك وفي أي مكان آخر. قد يتسبب أيضًا في ظهور طفح جلدي مثير للحكة على جلدك ومشاكل في التنفس ، تكون أحيانًا خطيرة بما يكفي لتتطلب رعاية طارئة. المثيرات الشائعة هي المضادات الحيوية (مثل البنسلين) والأسبرين والأيبوبروفين والأدوية المضادة للنوبات وأدوية العلاج الكيميائي.







ضربة شمس



لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، يمكن لبعض الأشخاص حرق جلد الوجه لمدة 15 دقيقة فقط في ضوء الشمس المباشر. إلى جانب الجلد المؤلم والجاف والمثير للحكة ، يمكن أن تتسبب حروق الشمس الخطيرة في تورم وجهك وتقرحاته. قد تصابين بالصداع والدوخة والغثيان. لذا قومي بالتغطية بالقبعات والملابس الواقية ، واستخدمي واقي الشمس الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى ، وابتعدي عن أشعة الشمس خلال الجزء الأكثر إشراقًا من اليوم.





حساسية الطعام



إذا كنت تعانين من حساسية تجاه الأشياء التي تتناوليها أو تشربيها ، فسوف يتفاعل جسمك إذا صادفتيها. تعتبر الأسماك والمكسرات ومنتجات الألبان من العوامل الشائعة. قد يؤدي ذلك إلى التهاب وجهك في غضون دقائق ، خاصة حول شفتيك وعينيك ، وكذلك لسانك وسقف الفم. قد تشعرين أيضًا بالدوخة والغثيان والحكة على جلدك أو داخل أذنيك أو فمك أو حلقك.





تسمم الحمل



إذا كنت حامل وتورم وجهك أو يديك أو قدميك فجأة ، فقد يكون ذلك علامة على هذه الحالة الخطيرة. قد يكون لديك أيضًا صداع أو غثيان أو صعوبة في التنفس أو ألم في البطن. يبدأ حوالي 20 أسبوعًا من الحمل ويسبب ارتفاعًا في ضغط الدم. أخبري طبيبك على الفور إذا لاحظت أي أعراض. يمكن أن يتلف الأعضاء - غالبًا الكبد أو الكلى - كما أنه يشكل خطرًا على طفلك أيضًا.





متى يكون انتفاخ الوجه خطيراً؟



إذا حصل انتفاخ مفاجئ في الوجه يصاحبه ألم شديد في الوجه



تورم الوجه الذي يستمر لفترة ، خاصة إذا كان يزداد سوءًا بمرور الوقت



صعوبة في التنفس



حمى أو إيلام أو احمرار مما يوحي بالعدوى

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