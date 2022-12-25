ما هي فوائد توت الآساي في العناية بالبشرة والصحة؟

الوكيل الاخباري - ليس من المستغرب أن تكون فاكهة توت الآساي من أكثر المكونات الطبيعية رواجاً في عالم الجمال، لأن التوت يحمل فوائد عدّة للعناية بالبشرة. بالإضافة إلى المستحضرات والكريمات المتخصصة للبشرة، وإذا أردتِ اللجوء إلى طرق طبيعية وخلطات للوجه، فلا تتردّدي بإدخال التوت إلى روتين العناية بالبشرة الخاص بك كحلّ طبيعي لمشاكل البشرة. من هنا سنعرّفكِ أكثر على فوائد توت الأساي في العناية بالبشرة، بالإضافة إلى فوائده الصحية.



فوائد توت الاساي للبشرة

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يحتوي توت الآساي على مزيج من مضادات الأكسدة، الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية التي تساعد جميعاً على تأخير عملية الشيخوخة المبكرة من خلال تعزيز وظيفة المناعة والتمثيل الغذائي وإزالة الجذور الحرة المدمرة من أجسامنا.



توت الاساي غني أيضاً بالفيتامينات A وB وC و E والمعادن مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، النحاس والزنك. هذه الفيتامينات والمعادن هي التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب ضرراً خاصاً لبشرتنا.



من فوائد توت الاساي القوية للبشرة أنه يساعد في الحفاظ على الكولاجين والإيلاستين والقضاء على السموم التي يمكن أن تسبّب الأمراض الجلدية.



يساعد التوت الاساي في التخلص من الزيوت الزائدة الموجودة في البشرة الدهنية والتحكّم في إفرازات زيوت هذه البشرة وتنظيمها مع إبقاء رطوبة البشرة ونضارتها.



يساعد التوت الاساي في تجديد خلايا البشرة التالفة وإصلاحها بفضل احتوائه على الفيتامينات التي تزيد من إفراز الكولاجين في البشرة.



وصفات من توت الاساي للعناية بالبشرة



خلطة توت الاساي مع زيت الزيتون والعسل



امزجي ربع كوب من التوت مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والعسل. طبّقي الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.





خلطة توت الاساي مع اللبن



امزجي التوت بعد هرسه مع الزبادي اليوناني وطبّقي الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة. استخدمي هذا القناع لحماية بشرتك من التلف.





خلطة توت الاساي مع الألوفيرا



أضيفي هلام الصبار إلى التوت واطحني المزيج معاً ثم طبقيّه تحت العينين. إستخدمي هذا القناع لعلاج الهالات السوداء تحت العين.





خلطة توت الاساي مع الليمون



يصلح هذا القناع للعناية بالبشرة الدهنية.

امزجي التوت مع اللوز والشوفان المجفّف وعصير الليمون الطازج، وطبّقي الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة.





خلطة توت الاساي مع الكركم والليمون



هذا القناع فعّال للبشرة المعرضة لحب الشباب. قومي بمزج التوت مع عصير الليمون والكركم وطبقيّه على بشرتك لمدّة 20 دقيقة.





خلطة توت الاساي مع فيتامين E



لهذا القناع دور في مكافحة الشيخوخة. قومي بمزج ربع كوب من التوت مع ملعقة صغيرة من فيتامين E، الألوفيرا، زيت الزيتون والعسل.





خلطة توت الاساي مع السكر وزيت جوز الهند



ضعي حبوب التوت المثلّجة في كيس بلاستيكي وقومي بهرسها. أضيفي كوب صغير من السكر وكوب صغير من زيت جوز الهند، وملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا وامزجيهم جيّداً. احفظي الماسك في درجة حرارة معتدلة واستخدميه لمدّة شهر.





فوائد توت الاساي الصحية



يتميّز توت الاساي بفوائد صحية مهمة، فهذه الفاكهة البرازيلية قليلة السعرات الحرارية وغنيّة بالألياف تساهم في خسارة الوزن والحفاظ عليه.

تحتوي هذه الفاكهة أيضاً على المواد المضادة للأكسدة التي تخلصّكِ من الدهون المتراكمة في الجسم، تحرّره من السموم وتعالج إضطرابات الجهاز الهضمي.



بإمكانك تناوله على شكل عصير، أو استخدام مهروس الآساي أيضاً، والذي يعدّ الطريقة الأفضل للاستمتاع بنكهة هذا النوع من التوت. يمكنكِ أن تمزجي أيضاً عصير توت الأساي مع ملعقة من العسل، كوب من اللبن وموزة واحدة وتناوليه بين الوجبات لتحصلي على جسم مثالي.

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