مع بداية 2023.. 7 قواعد لتحسين صحتكِ العقلية

الوكيل الاخباري - هناك بعض المشاكل والمتاهات الحياتية، التي تشير إلى أنكِ بحاجة إلى إعادة شحن صحتكِ العقلية، ويمكن أن يساعدكِ القيام بذلك على عيش حياة أكثر إشباعاً، ووضع أهداف واقعية لنفسكِ مع بداية العام الجديد، لذلك دعينا نكتشف كيف يمكنك تحسين صحتكِ العقلية للنجاح والإيجابية.



نصائح للصحة العقلية

اضافة اعلان

عندما يتعلق الأمر بقضايا الصحة العقلية، فإن معظم الناس لا ينظرون إليها على أنها قضايا خطيرة حتى عندما يواجهونها، وهذا عامل مهم يساهم في زيادة مشاكل الصحة العقلية بين الناس، للتعامل مع مشكلة ما، من الأهمية بمكان الاعتراف بها.



في ما يلي 7 نصائح لتحسين الصحة العقلية:







1 . هدئي عقلكِ



إن معرفة كيفية استرخاء أفكاركِ أثناء القلق أمر بالغ الأهمية، إذا كنتِ ترغبين في مكافحة صعوبات الصحة العقلية، جربي أساليب مختلفة حتى تجدي نهجاً يساعدكِ على التعامل مع السلبية.



قد تختارين نشاطاً واعياً يساعدكِ في الحفاظ على هدوئكِ أثناء إدارة خيارات الحياة العديدة، التي تعمل في نفس الوقت، وسوف يرتاح عقلكِ بالفعل نتيجة لذلك.



2 . التواصل أمر لا بد منه



لا تفصلي نفسك عن عائلتكِ وأصدقائكِ كلما كنت في مواقف مرهقة. بدلاً من ذلك، حاولي التواصل ومشاركة مشاكلكِ، في أوقات التوتر والقلق، ويمكن أن يساعد التحدث عن أفكاركِ في تطبيع موضوع الصحة العقلية، وقد تتلقين الدعم من الآخرين.



3 . الحد من وقت الشاشة



يجب أن تكوني منظمة ذاتياً من حيث استخدام الأدوات ووقت الشاشة، ويؤدي التأكيد على الأخبار واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان إلى زيادة مشاعر الغيرة والعزلة وعدم الكفاية. في المقابل، يزيد هذا مشاعركِ السلبية، التي لها تأثير على مزاجكِ، ويمكن أن يجعل مشاكل الصحة العقلية الحالية أسوأ.



4 . شاركي في نشاط بدني

النشاط البدني الذي يساعدكِ في تدفق دمك يرفع مزاجكِ بالفعل، كما أنه يساعد في رفع مستويات السيروتونين في الجسم، أو "الهرمونات السعيدة"، لذلك يمكن أن يكون الحفاظ على الصحة البدنية في كثير من الأحيان هو المفتاح للحفاظ على الصحة العقلية أيضاً.



تأكدي من ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً، لتحسين مزاجكِ، ويمكنك أيضاً تجربة التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى أو الرقص أو المشي.





5 . تقبلي عيوبك



عليكِ أن تكوني واقعية وتتقبلي وضعكِ، إذا كنتِ ترغبين في إعطاء الأولوية لصحتكِ العقلية. فقبول أخطائكِ وإخفاقاتكِ، يمكن أن يمهد الطريق للنجاح في حياتكِ، والنجاح يضيف إلى السعادة، بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي القيام بذلك إلى تخفيف ضغط الكمال، وفتح الطريق للنمو والتحسن في الحياة.



6 . امنحي نفسكِ علاجاً



يمكن للرعاية الذاتية أن تحسن صحتكِ العقلية. ولفهم احتياجاتكِ وأهدافكِ، حاولي قضاء بعض الوقت بمفردكِ، وامنحي نفسكِ علاجاً إذا كنتِ لا تعرفين كيفية رفع مزاجكِ، وهذا يمكن أن يمنحكِ راحة مؤقتة.



7 . لا تخجلي من المساعدة المهنية



في بعض الأحيان قد تشعرين بأن الأشخاص في حياتك ليس لديهم الوقت للاستماع إليكِ وإلى مشاعركِ، أو ليست لديهم القدرة على فهم ما تحتاجينه وما تمرين به. هنا أنتِ بحاجة إلى استشارة متخصص، لمساعدتكِ في الخروج من هذا الموقف، وتوسيع مدارككِ بأفكار جديدة وتصور مختلف عن الحياة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج