مكونات في الماء تتلف شعرك.. إليك بعض الحلول لتقليل أضرارها

الوكيل الاخباري - قد لا تعلم كثيرات أن الماء يعد أحد الأسباب الرئيسية لتهالك الشعر وتلفه، خاصة أن الكثير من البشر لا يستخدمون مياهاً نقية بالكامل عند الاستحمام، فمياه الصنابير والخزانات على الأغلب مليئة بالمعادن، ورواسب الحجر الجيري والطباشير، التي تتكون أساساً من الكالسيوم، وكربونات المغنيسيوم.



وتعرف هذه المياه باسم "الماء العسر"، وهي المياه التي يستخدمها البشر غالباً للاستعمالات المنزلية، ومنها الاستحمام، وتسبب ضرراً كبيراً للشعر، وقد تكون سبباً رئيسياً في تساقطه وتقصفه وضعفه على العموم.





وبالإضافة لما ذكرناه سابقاً، فإن "الماء العسر" يحتوي كذلك على كمية من المواد الكيميائية الذائبة به، والتي تؤثر بشكل سلبي في صحة الشعر.



ولا يعد هذا الماء سيئاً على العموم، إذ إن منظمة الصحة العالمية تؤكد أنه غير مضر بالصحة العامة، ولم يثبت أي دليل قاطع على الأمر، لكن ذلك لا يعني عدم تأثيره الضار على الشعر، إذ إنه يمنع تكوّن الصابون، وبالتالي يصعّب بشكل كبير مهمة تنظيف الشعر عند الاستحمام.



وللتغلب على هذا الأمر، والتعامل مع هذه المعضلة، إليك النصائح التالية التي من شأنها تخفيف ضرر الماء العسر بشكل كبير:



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- تركيب فلتر للدش: يساعد العديد من أنواع الفلاتر الخاصة بدش الاستحمام على التقليل من عسر الماء، وتعمل على إزالة المواد العالقة والترسبات، وبالتالي تقلل بشكل كبير ضرره على الشعر.





- انتقاء أنواع شامبو ذات جودة عالية: يؤمن استخدام أنواع جيدة من الشامبو الخاص بالشعر، خلال الاستحمام التخلص من الأضرار، وينصح باستخدام أنواع الشامبو المنقاة التي توفر تنظيفاً عميقاً لخصلات الشعر وفروة الرأس وتعمل على إزالة المعادن العالقة به، ويمكن العثور على عدد كبير من هذه المنتجات بالأسواق، إضافة لوجود أنواع طبيعية منها، قد تكون ذات فائدة أعلى.



- استخدام غسول حمضي طبيعي: قد تكونين معتادة على نوع معين من الشامبو، ولا تريدين تبديله، وهنا يمكنك استخدام غسول طبيعي في المنزل، وإضافته لروتين العناية بالشعر، مثل: عصير الليمون، أو الحمضيات بشكل عام، وكذلك خل التفاح، فهذه المواد تساهم في إزالة المعادن المتراكمة على شعرك وفروة رأسك، وينصح إجمالاً بخلط ملعقة كبيرة من أي نوع من أنواع هذا الغسول مع ثلاثة أكواب من الماء النقي، وأن تترك على الشعر لمدة لا تزيد عن خمس دقائق، ومن ثم يتم شطفها بالماء.





- حافظي على رطوبة شعرك، واستخدمي ماسكات الشعر: لمنتجات الترطيب الطبيعية فوائد كبرى تساعد في الحفاظ على صحة شعرك وحيويته، ويمكنك اختيار ما يناسبك منها، وكذلك الأمر بخصوص الماسكات الخاصة بالشعر، سواء كانت طبيعية أو جاهزة.

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