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الإثنين، 17-10-2022 12:13 م

مناكير بني .. الصيحة الأكثر رواجاً في خريف 2022

غاع


الوكيل الإخباري - مع حلول موسم الخريف، جهّزي نفسكِ لتطبيق التدرّجات الترابيّة على أظافركِ، وبالتحديد اللّون البنّي الذي عاد بعد غياب طويل إلى الساحة. بعد أن رصدناه بشكل كبير في عالم الموضة، ها هو يدخل عالم الجمال من الباب العريض، ليصبح واحد من الألوان الأكثر رواجاً في خريف 2022. من هنا، جمعنا لكِ صور مناكير بني لتستوحي منها، وتطبّقين هذا اللون في أقرب وقت.

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اللون البني له تدرّجات عدّة، منها الفاتحة، الغامقة، أخرى شبيهة بلون الشوكولاته وغيرها بلون القهوة. 

 

جميع الألوان وبدون استثناء مميزة وتناسب الأجواء الخريفية بامتياز.

 

موديلات مناكير بني، لا تُحدّ بموديل أو 2، فيمكنكِ اللجوء إلى الأسلوب الكلاسيكي، أي فقط تطبيق اللون من دون أي إضافات أخرى. 


يمكنكِ أيضاً تطبيق مناكير بني بالأسلوب الفرنسي، وهو موديل رائج جداً هذه الفترة. 


لموديل خارج عن المألوف، اختاري 4 أو 5 تدرّجات من البني وطبّقيها على أصابعكِ. 

 



 


 

 


 

 

 

 

 

 

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