الوكيل الاخباري - إن تطوير روتين مناسب يوفر تنظيفاً شاملاً وترطيباً، ووجود للفيتامينات، أمر أساسي في العشرينيات، للحصول على أفضل وجه لبقية حياتكِ.



في هذه المرحلة العمرية، أفضل شيء يمكنك فعله لبشرتكِ هو حمايتها. فالعادات الصحية التي تكتسبينها في هذا السن تنتقل معك إلى مرحلة البلوغ، وتسمح لك بالحفاظ على بشرتكِ في حالة جيدة لسنوات عديدة مقبلة. وعلى الرغم من أن عالم العناية بالبشرة يمكن أن يكون مرهقاً، فإن كمية قليلة من المنتجات يمكن أن توفر لك كل ما تحتاجينه.





منتجات لروتين العناية بالبشرة ضرورية في العشرينيات:



1. منظف قائم على الزيت:



تطهير وجهك بشكل صحيح هو الخطوة الأولى في أي روتين جيد للعناية بالبشرة، ويمكن أن يساعد استخدام منظف عالي الجودة قائم على الزيت قبل الجل المائي أو منظف الرغوة في تكسير المنتجات والتلوث التي تسد مسامنا، وغسول الوجه القائم على الزيت قادر على إزالة المكياج وواقي الشمس والزهم والأوساخ، حيث يرتبط الزيت بها ويزيلها.



2. منظف قائم على الماء:



الخطوة الثانية والأخيرة في روتين التنظيف المزدوج، هي استخدام منظف مائي، على عكس غسل الوجه القائم على الزيت، هناك العديد من الخيارات المتاحة، اعتماداً على نوع البشرة.



ويأتي معظم الخيارات القائمة على الماء بمكونات مختلفة لاستهداف مخاوف البشرة، مثل: حب الشباب، وتغير اللون، والخطوط الدقيقة، وغيرها. بشكل عام، حمض الساليسيليك، وحمض الجليكوليك، وبيروكسيد البنزويل جيد للبشرة الشابة المعرضة لحب الشباب.



3. مصل مرطب:



قد تبدو الأمصال بشكل عام إضافة لا طائل منها، وإهداراً لروتين العناية بالبشرة، لكن مع وجود مصل جيد يستهدف مخاوف بشرتك الرئيسية سيكون الأفضل لكِ، لأن المصل المرطب يمكن استخدامه على أي نوع من أنواع البشرة.



4. مصل فيتامين (سي):



يجب على الجميع استخدام فيتامين (سي) في جزء واحد على الأقل من روتين العناية بالوجه. نقترح الحصول عليه كمصل، لكن يمكنكِ أيضاً العثور على مرطب مشبع بفيتامين (سي)، وبلسم الشفاه وواقٍ من الشمس، وكريم تحت العين، وأكثر من ذلك.



يعرف هذا المكون القابل للاستخدام لجميع أنواع البشرة، بمنح البشرة إشراقة، وكذلك الترطيب، وتقليل تغير اللون، وتعزيز إنتاج الكولاجين. هذا المنتج المعجزة رائع للاستخدام في العشرينيات من عمركِ وطوال حياتكِ، لأنه يمكن أن يساعد على إبطاء ظهور الشيخوخة، وحماية بشرتك من أشياء، مثل: الأشعة فوق البنفسجية، وتلف الإجهاد التأكسدي.



5. علاج الريتينول:



بدأ الناس، مؤخراً، فهم أهمية الريتينول في روتين العناية بالبشرة، فهو المنتج الذي يقشر ويفك المسام ويزيد الانتشار، وهو أحد أشكال فيتامين (أ)، وبشكل عام فوائده الأكثر شعبية هي قدرته على مكافحة الشيخوخة، وكذلك حب الشباب، ولا يمكن وصف العديد من علاجات الريتينول إلا من قبل الطبيب، بسبب قوتها العالية، وآثارها الجانبية المحتملة.



6. علاج بقع حب الشباب:



إذا كنتِ تعانين حب الشباب منذ الطفولة، فمن المحتمل أنك استخدمت علاجات موضعية عدة، تعمل عن طريق إدخال كميات مركزة من مكونات مكافحة حب الشباب، مثل: حمض الساليسيليك أو بيروكسيد البنزويل أو كريمات الريتينويد مباشرة على البثور، لفك انسداد المسام وتجفيفها.





7. مرطب البشرة:



المرطب هو خطوة أساسية لأي شخص، فمن دونه يمكن أن تصبح بشرتكِ جافة ومتهيجة وغير صحية، ولحسن الحظ ليس من الصعب العثور على غسول جيد للوجه، حيث يبدو أن هناك خيارات لا نهاية لها، تلبي جميع أنواع البشرة والمخاوف الجلدية والميزانيات.



8 . واقي الشمس:



إذا لم يكن واقي الشمس جزءاً يومياً من روتين العناية بالبشرة على مدار السنة، فعليكِ فعل ذلك فوراً، فالأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس هي من بين أسوأ الأشياء، التي يجب تعريض بشرتكِ لها بشكل منتظم.



ويمكن لواقي الشمس العالي الجودة مع عامل حماية من الشمس SPF 30، على الأقل، حمايتكِ من أشعة الشمس لساعات، وهناك العديد من الخيارات المختلفة، ويمكنك وضع واقي الشمس كمحلول مع العناية بالبشرة، وكمكياج مع كريم الأساس الخاص بك.

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