من مطبخك.. اصنعي مجموعة من مقشرات الشفاه بطريقة سهلة وطبيعية

الوكيل الاخباري - تعتبر الشفاه جزءاً حساساً، وتتطلب عناية خاصة، وبالرغم وجود العديد من ملطفات ومقشرات الشفاه التي تباع في الأسواق، إلا أنها قد لا تكون مفضلة لدى الجميع، ويفضل البعض العناية بالشفاه عن طريق استخدام مقشرات وماسكات منزلية.



وفي ما يلي بعض المقشرات السهلة والطبيعية المصنوعة منزلياً، والتي يسهل تطبيقها للعناية بالشفتين:



مقشر جوز الهند والعسل



يعتبر مزيج جوز الهند والعسل من أفضل مقشرات الشفاه، ويمكن تحضيره عن طريق ملعقة كبيرة من العسل العضوي وزيت جوز الهند والسكر البني والماء الفاتر، ويتم مزج المكونات جيداً، وفرك هذا المقشر على الشفاه لمدة 2-3 دقائق على الأقل، ثم غسله بالماء ثم مسح الشفتين برفق بمنشفة ناعمة، ويزيل هذا المقشر الخلايا الميتة والجافة من الشفاه.



مقشر القهوة والعسل



يعتبر مقشراً رائعاً للشفاه، ويمكن تحضيره عن طريق وضع ملعقة كبيرة من البن المطحون والعسل على الشفاه لمدة دقيقتين؛ وسيعمل هذا المقشر على ترطيب الشفاه وإزالة التشققات الموجودة.



مقشر بتلات الورد والحليب



يوصى باستخدام ماء الورد للشفاه بشكل عام، ولكن عند إضافة الحليب يكون مفعوله أفضل، ويمكن مزج ماء الورد والحليب ووضعهما على الشفاه لمدة دقيقة واحدة.







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مقشر النعناع



اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون أو جوز الهند والسكر مع 8-10 قطرات من النعناع، ونصف ملعقة صغيرة من بذور العنب وضعيها على الشفاه.



يعتبر السكر مقشراً طبيعياً، ويحفز زيت النعناع الدورة الدموية في الشفاه، كما تحتوي بذور العنب على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في ترطيب الشفاه.



قناع الشوكولاتة



قومي بمزج ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو والفانيليا، وملعقتين كبيرتين من السكر البني وزيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من العسل، ضعي الخليط على الشفاه لبضع دقائق.



يرطب الكاكاو الشفاه ويزيل اسمرارها، كما يمنع مستخلص الفانيليا تلف الجلد عن طريق إزالة الجذور الحرة من خلايا الشفاه.



مقشر الكيوي والفراولة



تساعد الفواكه على ترطيب الشفاه بشكل أفضل من مستحضرات التجميل، حيث يساعد الكيوي على تنعيم الشفاه الجافة، وتساعد الفراولة في علاج تشقق الشفاه وجعلها لامعة بشكل طبيعي.



قومي بمزج حبة فراولة مهروسة و6 ملاعق كبيرة من السكر ونصف ثمرة كيوي وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وضعي الخليط على شفتيكِ لمدة 30-50 ثانية.

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