نصائح تساعدك على بناء عادات جديدة

الوكيل الاخباري - بناء عادات جديدة من أصعب التحديات اليومية التي تواجه الكثير منا، لا جدال في أن تطوير العادات الجيدة أمر صحي، لكن مع التقدم في العمر يكون الأمر أكثر صعوبة.

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ربما وعدتي نفسكِ عشرات المرات بأنكِ ستتعلمين لغة جديدة، لكن الكتاب الأكثر مبيعاً الذي اشتريته لا يزال يكمن في الجزء الخلفي من رف مكتبكِ، أو أنك ستنطلقين في رحلة إنقاص الوزن، ولكنكِ تستسلمين حتى قبل البدء في نظام اللياقة البدنية، لا تقلقي! نحن هنا لنقدم لك طرق تساعدكِ على بناء العادات الجديدة بكل سهولة.



كيفية بناء عادات جديدة بالطريقة الصحيحة







1 . لا تعتمدي على الدافع

الدافع مهما كان قوياً، فهو ليس عاملاً ثابتاً، إذ يمكن أن تشعري بالملل والروتين وتفقدين حماسك لهذا الدافع. ولنجاح مسعاك، عليك التركيز على إنشاء نظام أو وضع انضباط أو شكل من أشكال المساءلة التي من شأنها أن تجعلكِ تلتزمين في مهمتك بإنقاص الوزن ولا تستسلمين في الأيام التي تشعرين بها بالرتابة.



2 . حددي أهدافاً واضحة

ضعي هدفاً واضحاً لبناء عادة جديدة، وسألي نفسك ما الذي تريدين تحقيقه ومتى؟ قد لا يكون تحديد الأهداف العامة فعالاً بقدر تحديد الهدف المرتبط ببناء عادة جديدة.



لذا، حاولي وضع أهداف مفصلة مثل الوقت والمدة والمكان وما إلى ذلك في المرة المقبلة التي تحددين فيها هدفاً لنفسكِ.



3 . تقسيم المهام

قد تتمكني بطريقة ما من تمرين ذراعيك وساقيك وعضلاتك الأساسية في يوم واحد في صالة الألعاب الرياضية، ولكن عندما يأتي اليوم التالي، وتفكرين في إعادة التمارين ذاتها، ستشعرين بالإرهاق وتجدين أنها كثيرة، وتقررين عدم متابعتها. ولتخطي هذه الحالة، يمكنك تقسيم تمارينك الرياضية، بحيث مثلاً توزعينها بالشكل التالي: تمارين خاصة بالساقين أيام الإثنين، وتمارين العضلات الأساسية يوم الثلاثاء، وما إلى ذلك. هذه الطريقة قد تحمسك على ممارسة التمارين الرياضية بعيداً عن الشعور بالملل. ومن المهم أيضاً تعلم كيفية أن تكوني منظمة، فهي خطوة أساسية في بناء عادات جديدة.





4 . تحققي من تقدمكِ

من السهل الشعور بأنكِ محاصرة بكل الأشياء التي لا يمكنكِ القيام بها مما يصيبك بالإحباط. حاولي دائماً تذكير نفسك بالأشياء التي يمكنك القيام بها وتابعي تقدمكِ في هذا المجال، لمنح عقلكِ دفعة إيجابية تساعدك على مواصلة مهمتك في بناء عادة جديدة.



5 . كوني مسؤولة

حاولي طوال الوقت أن تكوني مسؤولة عن أهدافكِ التي تسعين إلى تحقيقها، لأن الانحراف يزيد من ابتعادك عن الهدف، على سبيل المثال: إذا تخطيتِ التمرين ليوم واحد، حاولي أن تستخدمي السلالم بدلاً من المصعد الكهربائي أو العودة من العمل سيراً على الأقدام، هذه هي الطريقة التي يمكنكِ بها بناء عادات جديدة وجيدة.

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