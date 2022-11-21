نكشف لك فترة صلاحية كل مستحضر من مستحضرات التجميل

الوكيل الإخباري - لنكن صريحات مع بعضنا! متى كانت المرة الأخيرة التي رميت فيها مستحضر من مستحضرات المكياج الخاص بك؟ أو متى كانت المرة الأخيرة التي خصّصت فيها بعض الوقت للاطّلاع على منتجات العناية بالبشرة الصالحة في درجك؟



في الواقع، غالباً ما ننسى أنّ لمستحضرات التجميل تاريخ صلاحية، سواء منتجات المكياج أو العناية بالبشرة أو حتّى العطور. حتّى أنّنا نتناسى هذا الموضوع أحياناً، لأنّنا "نتعلّق" بالأغراض التي نستخدمها بخاصّة لو كانت تضمن لنا النتائج المرجوّة أو لو كانت محدودة الإصدار ولن تستطيعي الحصول على مثلها مجدّداً.



وعلى خلاف المأكولات، انتهاء صلاحية منتجات التجميل لا يعتمد على التاريخ المدوّن عليها بل على الفترة التي تلي فتحه. ويمكن حتّى الانتباه إلى مجموعة من العوامل للتأكيد على أنّ هذا المنتج أو ذاك لم يعد صالحاً للاستعمال. ونذكر منها على سبيل المثال:



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اللون



الرائحة



تماسك التركيبة أو انفصال المكوّنات عن بعضها



ولكن، بشكل عام، يجب تتبّع حالة أي مستحضر دائماً بعد فتحه وذلك لضمان فعاليته وللتأكّد من أنّ التركيبة لا تحتوي على أي سموم ضارة قد تؤدي إلى تهيّج البشرة أو تحسّسها أو حتّى إصابتها بمشكلة أخطر من ذلك.



وفي ما يأتي، نكشف لك المدة الموصى بها لإبقاء كل مستحضر من مستحضرات المكياج:



الماسكارا: 3 إلى 4 أشهر



كريم الأساس: 12 شهراً



الكونسيلر: 12 شهراً



البلاش / البرونزر: 12 شهراً



ظلال العيون: 12 شهراً



الآيلاينر: 6 أشهر



ملمّع الشفاه: 12 شهراً



في ما يتعلّق بالعناية بالبشرة، قد تكون المنتجات حتّى عام واحد علماً أنّ المستحضرات التي تأتي بمضخّة أي لا تلامس اليدين مباشرةً تدوم مدة أطول.

ويعود ذلك إلى تراكم البكتيريا بسبب انتقالها من اليدين، ولذلك يُنصح باستبدال هذا النوع من المنتجات تحديداً كل 9 أشهر.



أمّا بالنسبة إلى الأدوات المستعملة لتطبيق المكياج، سواء الاسفنجات أو الفرش، فتتراكم البكتيريا عليها أيضاً. ولذلك، احرصي على تنظيفها أسبوعياً وعلى استبدالها كل 3 إلى 4 أشهر.



وننتقل أخيراً إلى العطور التي قد تدوم حتّى 3 إلى 4 سنوات. ولا بدّ من الانتباه في الحالات جميعها إلى اللون والرائحة.

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