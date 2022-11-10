إتبعي هذه النصائح للعناية بالبشرة والحد من علامات الشيخوخة

الوكيل الإخباري - الشيخوخة هي عملية طبيعية ولا شيء يمكن أن يوقفها إلا أنه يمكنك أن تتخذي بعض الخطوات لتأخير أو تأجيل العلامات التي تظهر والدالة على الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تبدأ عادةً في الظهور في الثلاثينيات. لهذا تحتاجين إلى العناية المناسبة بالجلد والالتزام بروتين العناية بالبشرة.

اضافة اعلان



إتبعي هذه النصائح الخاصة بالعناية بالبشرة والتي يمكن أن تساعدك في تأخير علامات الشيخوخة.





التنظيف المنتظم



بعد قضاء يوم في الخارج، تتراكم البكتيريا والشوائب الأخرى على الوجه مما يجعل تنظيفها و غسل الوجه بمنظف لطيف أمراً مهماً للغاية لذلك يجب تضمين استخدام المنظفات في روتين العناية ببشرتك سواء كنت تتبعين مستحضرات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة أم لا.

تقشير لطيف





تستغرق الخلايا الميتة وقتاً لتحل محلها خلايا جديدة. ونتيجة لذلك، يبدأ الجلد في الظهور باهتاً. التقشير هو عملية يمكنك من خلالها إزالة الخلايا الميتة من الجلد لمنحك بشرة نظيفة وشابة. اختاري مقشراً لطيفاً لتبدئي به، حتى تعتاد بشرتك على هذه العملية.

ترطيب البشرة



عندما يفتقر الجلد إلى الرطوبة، يجف ويتقشر ويؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة. رطبي البشرة بانتظام، خاصة بعد التقشير وابحثي عن حمض الهيالورونيك والجلسرين في قائمة المكونات.

لا تنسي واقي الشمس



الشعاع الضار الصادر من الشمس مسؤول عن علامات الشيخوخة الظاهرة. فهذه الأشعة تكسر الكولاجين الموجود في البشرة مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وكذلك ظهور البقع الداكنة . لذا فإن استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس أو المستحضرات أو المواد الهلامية بانتظام ستعمل بشكل أفضل إذا كنت ترغبين في تأخير عملية الشيخوخة.





اهتمام خاص للعيون



العين هي الجزء الأكثر حساسية من الجسم والذي تبدأ عليه علامات الشيخوخة بالظهور في أسرع وقت ممكن.

اما سواد الجلد المحيط بالعينين فهو بسبب الأرق ويتطلب اهتماماً خاصاً. حافظي على رطوبة المنطقة بكريمات مخصصة لحمايتها واستخدمي المنتجات الليلية للعيون لأنها ستمنح العينين وقتاً كافياً لاستعادة نضارتها وتجديد شبابها.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



الفن