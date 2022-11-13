ماسك القهوة لتقشير البشرة والحفاظ على نضارتها

الوكيل الإخباري - القهوة ليست المشروب المفضل لملايين الأشخاص حول العالم عدا أنها عنصر مهم في صباح الكثيرين وعامل أساسي تساعد على تنشيط الدماغ، لكن لها العديد من الفوائد الصحية للبشرة، لذا نجد أن بعض وصفات الماسكات للبشرة تحتوي على القهوة، فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتساهم في شد البشرة ومنحها النضارة والإشراقة الرائعة.

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تعرفي على 3 ماسكات منزلية طبيعية تحتوي على القهوة كمكون أساسي لبشرة أكثر نضارة وحيوية.







ماسك القهوة والعسل للوجه



يعد ماسك القهوة والعسل للوجه من أسهل الوصفات التي يمكن تطبيقها على البشرة، وهو مزيج مثالي لترطيب البشرة وتقليل ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والجفاف والبقع الداكنة.



المكونات



ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة



ملعقة كبيرة من العسل



ملعقتان صغيرتان من الشوفان (اختياري)



طريقة التحضير:



اخلطي هذين المكونين جيداً في وعاء صغير، ضعي المعجون على وجهك بالكامل ودلكي بلطف مع تجنب المنطقة حول العينين.



إذا أضفتي الشوفان فيمكن زيادة بعض قطرات الماء حتى لا يكون المعجون صلباً جداً.



اتركي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.



إذا كانت بشرتك حساسة فلا تفركيه بشدة قبل الشطف.







ماسك القهوة والكركم والزبادي





يتميز الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات وفيتامين سي، ومزجه مع القهوة يساعد على إزالة البهتان من الجلد ويفتح البقع الداكنة بينما يقلل الزبادي من زيوت البشرة الزائدة ويغذيها.





المكونات



ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة



ملعقة كبيرة من الكركم



ملعقة كبيرة من الزبادي (اللبن)





طريقة التحضير

اخلطي المكونات جيداً في وعاء لتشكيل معجون خالِ من التكتلات



ضعي المعجون بالتساوي على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة



دلكي وجهك بلطف بحركة دائرية واغسليه بالماء الدافئ للحصول على بشرة أكثر إشراقاً.





ماسك القهوة وزيت جوز الهند





إن كنت تبحثين عن مرطب ومقشر للبشرة هذا بالضبط ما ستجدينه في ماسك القهوة وزيت جوز الهند، فمن المعروف أن زيت جوز الهند عامل ترطيب رائع ويقلل من ظهور علامات التقدم بالعمر.









ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة



ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر





طريقة التحضير:



اخلطي القهوة مع زيت جوز الهند للحصول على مزيج متجانس



وزعيها بالتساوِ على وجهك ورقبتك واتركيه 15 دقيقة



اغسلي وجهك بماء فاتر وجففيه جيداً



امسحي وجهك ببعض نقاط ماء الورد لمزيد من النضارة



استخدمي هذا القناع مرتين أسبوعياً وستلاحظين النتائج

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