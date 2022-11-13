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الأحد، 13-11-2022 11:41 ص

فوائد الخميرة لـ تحسين البشرة .. إليكِ الطريقة

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الوكيل الإخباري - للخميرة عدة استعمالات فعدى عن إنها مكون أساسي في المخبوزات تعتبر لها فوائد في العناية بالبشرة والحفاظ على رشاقتها
حيث أنها تتميز بمحتواها الغني بفيتامينات المجموعة ب.

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التي تساعد على ترطيب الجلد وحمايته من الجفاف، نظرا لمحتواها الغني بفيتامين ب 6 و البوتاسيوم وحمض الفوليك كما تجدد شباب البشرة، من خلال التخلص من خلايا الجلد الميتة وعلاج مشاكل البشرة، والمتمثلة بالأكزيما والتهاب الجلد وحب الشباب، يعود ذلك إلى محتواه الغني بفيتامين ب 2.

 


ماسك الخميرة للبشرة الجافة


يمكن لهذا الماسك أن يساعدك في ترطيب البشرة وإعطائها مظهرا أكثر صحة وحيوية، كل ما تحتاج إليه لتحضير هذا الماسك التالي:

ملعقة كبيرة من الحليب.


ملعقة كبيرة من الخميرة.

 


طريقة التحضير والاستخدام


اخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض.


ضع الخليط على وجهك مدة تتراوح بين 15-20 دقيقة.


عندما يجف القناع قم بإزالته عن وجهك عن طريق تقشيره.


اغسل وجهك بالماء الفاتر.


للحفاظ على رطوبة البشرة ينصح باستخدامه مرتين أسبوعيا.

 



ماسك الخميرة لحب الشباب

في حال كنت تعاني من حب الشباب يمكن أن يساعد تطبيق هذا الماسك في حل المشكلة، يتميز الليمون بمحتواه الغني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تنقية البشرة من السموم، كل ما تحتاج إليه لتحضير ماسك الخميرة لحب الشباب ما يلي:



ملعقتين صغيرة من عصير الليمون.


ملعقتين صغيرة من الخميرة.

 


طريقة التحضير والاستخدام


اخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض.


ضع الخليط على وجهك مدة تتراوح بين 15-20 دقيقة.


عندما يجف القناع قم بغسل وجهك بالماء الفاتر.



ماسك الخميرة والعسل لنضارة البشرة


يساعد هذا الماسك على تجديد واستعادة مرونة خلايا البشرة، كل ما تحتاج إليه لتحضير هذا الماسك ما يلي:

ملعقة صغيرة من الخميرة.


ملعقة صغيرة من العسل.


ملعقة كبيرة من الحليب.

 


طريقة التحضير والاستخدام


امزج المكونات السابقة مع بعضها البعض.


وزع الخليط على الوجه واتركه لمدة 15 - 20 دقيقة مع التدليك بأطراف الأصابع.
اغسل وجهك بالماء الدافئ.



ماسك الخميرة والزبادي للبشرة الدهنية


كل ما تحتاج إليه لتحضير هذا الماسك ما يلي:

ملعقة صغيرة خميرة.


ملعقة صغيرة من الزبادي.



طريقة التحضير والاستخدام


امزج المكونات السابقة مع بعضها البعض.


ضع الماسك على وجهك مدة 30 دقيقة أو إلا ان يجف.


اغسل وجهك بالماء الدافئ.

 

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