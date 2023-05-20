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السبت، 20-05-2023 04:08 م

هذا ما يفعله النظام الغذائي القاسي في صحتك

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الوكيل الاخباري - النظام الغذائي السيئ يضر بالصحة، سواء كان ذلك بسبب كثرة تناول الطعام أو قلته. وعلى المدى القصير، يمكن أن يساهم سوء التغذية في الإجهاد والتعب، ويحد من قدرتنا على العمل، ومع مرور الوقت، قد يزيد خطر الإصابة ببعض الأمراض، والمشاكل الصحية الأخرى.

ويلجأ العديد من الأشخاص إلى اتباع أنظمة غذائية، لزيادة أو فقدان الوزن، إلا أن مصطلح "diet" (نظام غذائي)، أصبح مرتبطاً بالسعي نحو النحافة.

ويعد اتباع نظام غذائي بمثابة حل سريع للتخلص من الوزن، من خلال الحد من الأطعمة والمشروبات المفضلة.


ويشير مركز "ليندر" للصحة النفسية، إلى أن الأنظمة الغذائية تفشل معظم الأوقات، لكن تظل عقلية الحمية الغذائية منتشرة بكثرة حول العالم.

وبحسب خبراء الصحة النفسية، يعد فشل النظام الغذائي المتكرر مؤشراً سلبياً إلى عدم القدرة على إنقاص الوزن، والالتزام لفترة طويلة.

ويقسو الأشخاص، الذين تفشل أنظمتهم الغذائية على أنفسهم، ويعبّرون عن شعورهم المستمر بالذنب ولوم الذات والقلق والاكتئاب وصعوبة التركيز والإرهاق، كما يتناقص احترامهم لذاتهم، من خلال الشعور المستمر بالفشل المتعلق بإفساد النظام الغذائي مرة أخرى.

ويلجأ البعض لاتباع أنظمة غذائية قاسية لتجنب التجارب الفاشلة السابقة، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية عدة، فالشعور بالحرمان يؤدي إلى الإفراط في الأكل، كما ينتج عنه انخفاض في التمثيل الغذائي بسبب تناول السعرات الحرارية المنخفضة.

كذلك، قد يتسبب نظامك الغذائي القاسي في نقص المغذيات، وزيادة المخاطر الطبية، والشعور بالفشل، إلى جانب اتباع نظام اليويو الغذائي، حيث تفقد قدرتك على الاستمرارية، بما يؤدي إلى زيادة الوزن.

هناك مشكلة أخرى تتعلق بالنظام الغذائي الصارم، وهي أنه غالبًا يصعب تحديد النظام الصحي لكل شخص، لأن ما يصلح لشخص قد لا يصلح لآخر، ومن الصعب معرفة الفرق بين ما يُنظر إليه على أنه فشل في اتباع الحمية الغذائية أو تحديد مؤشر النجاح.

وهناك مؤشرات عدة للإفراط الخاطئ في اتباع النظام الغذائي، مثل: الشعور بالصداع، وصعوبة التركيز، والجوع الشديد والإرهاق والقلق والاكتئاب، قضاء فترات طويلة من الزمن دون تناول الطعام، وتجنب الأطعمة التي تستمتع بها، والمراقبة الدقيقة للعناصر الغذائية، مثل: السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، والخوف من تناول الأطعمة التي تعتبر سيئة، واضطراب طبيعة حياتك اليومية، مثل: تجنب المواقف الاجتماعية، والبحث عن العزلة للابتعاد عن الطعام.

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