هذه الزيوت تعالج شعرك المتقصف

الوكيل الاخباري - تبحث النساء، عادة، عن كل ما يجعلهن مكتملات الجمال، فيبدين اهتماماً بكل الفيتامينات والزيوت وأدوات المكياج لتحقيق هذه الرغبة، فهن باحثات عن الجمال، والظهور بصورة تعبر عن جاذبيتهن وأنوثتهن.

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ومن أبرز ما تهتم به النساء شعورهن، فالنساء ذوات الشعر الجاف يخشين دائماً أن يفقدن الرطوبة في منطقة فروة الرأس، ما يؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه.

وتنصح خبيرات التجميل، عادة، ذوات الشعر الجفاف بالحفاظ على رطوبة فروة الرأس، لمنع تقصف الشعر، وفي مقدمة هذه النصائح الابتعاد عن أنواع الشامبو والكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية وكحول، واستخدام السشوار بدرجة حرارة عالية.



ولعلاج تقصف الشعر، يمكن اللجوء إلى أنواع عدة من الزيوت، التي تحافظ على رطوبة فروة الرأس والشعر، وتعطي منظراً جمالياً جذاباً.



ومن هذه الزيوت: خل التفاح، وجوز الهند، والأرغان، والأفوكادو، والبيض.

ويساعد زيت خل التفاح، لاحتوائه على مواد حافظة حمضية، على التخلص من قشرة الرأس، ويقلل تجعد الشعر، ويحارب الفطريات والبكتيريا. ويمكن استخدامه على الشعر، عن طريق مزج ثلث كوب من خل التفاح مع لتر من الماء، وتركه على الشعر لمدة ثلاث دقائق قبل شطف الشعر جيداً.



ولأن زيت جوز الهند غني بحمض اللوريك، كما هو مدون على علبته، فهو يعوض فقدان البروتين من الشعر، ويساعد على تنعيم الشعر كونه يتغلغل في بصيلات الشعر. ويمكن وضع القليل من زيت جوز الهند في راحة اليد، ثم فرك فروة الرأس والشعر بعد الانتهاء من الاستحمام.



ويشتهر زيت الأرغان، بكونه يقلل التجعد، ويغذي الشعر بفيتامين (E)، لذا ينصح دائماً بوضع القليل من قطرات زيت الأرغان، ثم توزيعها على مناطق مختلفة من الرأس، ثم تمشيط الشعر باليدين مع حك فروة الرأس.



ولاحتوائه على فيتامينَيْ: (E، وA)، يتميز زيت الأفوكادو بغناه بالمكونات المفيدة، حيث يتم هرس ثمرة أفوكادو ومزجها بملعقتين من زيت جوز الهند، للحصول على قناع يوضع على الشعر لمدة نصف ساعة، قبل غسل الشعر جيداً.



أما زيت البيض، فهو الزيت الذي ينشأ عن طريق صنع قناع من البيض، عبر إضافة زيت الأرغان أو زيت جوز الهند إلى البيض، كون البيض يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ويمكن وضع قناع البيض على الشعر لربع ساعة، قبل غسله بالشامبو جيداً، وينصح بفعل ذلك مرتين في الأسبوع.

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