هل الجنين فعلاً يتذوق الطعام؟

الوكيل الاخباري - كل امرأة حامل تفكر ما اذا كان الجنين فعلاً يتذوق الأطعمة التي تتناولها. بعض الأشخاص يقولون ان الطفل يمكنه ان يشعر بمذاق الأطعمة وبعض الآخر يعتبرون ان هذه النظرية هي خاطئة ولا يمكن للطفل تذوق الطعام. ولكن ماذا تقول الحقيقة العلمية؟



نعم! الطفل يمكنه ان يتذوق نكهة الطعام حتى عند وجوده في رحم والدته. بعد مرور 8 أسابيع على الحمل تبدأ براعم التذوق بالتطور بشكل كبير عند الجنين ومع بداية الثلث الأخير من الحمل تتشكل هذه البراعم بشكل كبير عند الجنين مما يسمح له بتذوق غالبية الأطعمة التي تتناولها والدته. بالإضافة الى ذلك، تشير الأبحاث العلمية ان السائل المحيط بالطفل يتخذ النكهات التي تتناولها الأم مما يسمح له بتذوقها. هذا يعني ان حاسة التذوق تبدأ بالتطور عند الطفل منذ وجوده برحم أمه.



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كل هذا يجب ان يدفع الأم لتناول الأطعمة الصحية بشكل مكثف وذلك من أجل تعويد الطفل على مذاقها منذ وجوده في الرحم. لذا يجب على كل أم حامل تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات بشكل كبير جداً وتجنب تناول الوجبات السريعة والمقالي والحلويات كي لا يتعوَد الطفل على مذاقها منذ عمر صغير.



وتجدر الإشارة أيضاً الى ان حليب الأم عند قيامها بالرضاعة الطبيعية يتأثر أيضاً بنكهة الأطعمة التي تتناولها مما يساعد الطفل الذي يحصل على الحليب الطبيعي بتقبل مختلف أنواع الأطعمة أكثر من الطفل الذي يتناول الحليب الصناعي.

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