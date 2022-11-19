هل القهوة جيدة للشعر؟

الوكيل الإخباري - القهوة هي واحدة من أفضل المكونات مع الكثير من الفوائد للدعم والحفاظ على صحة شعرك. كيف يحسن الكافيين الموجود في القهوة ملمس وصحة شعرك بعدة طرق ممكنة. تعرفي في هذا المقال:

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القهوة غنية بالعديد من المغذيات الدقيقة والفيتامينات، ولا سيما البوتاسيوم والمغنيسيوم والريبوفلافين (فيتامين ب 2) والنياسين (فيتامين ب 3).

تساعد هذه في إعادة تقييم مستويات الأس الهيدروجيني لشعرك وفروة رأسك لمنع المشكلات المتعلقة بالشعر بالكامل مثل منع تساقط الشعر وتقوية الشعر وإزالة الجلد الميت السام.

وفقاً للدراسات، فإن زيادة إنتاج هرمون DHT في الجسم يمكن أن يؤدي إلى إضعاف وتقلص بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل كثيف.

ومع ذلك، فإن وضع القهوة يمكن أن يعارض هذا الإجراء وينشط الخلايا لإطلاق جزيئات ATP التي تزود الخلايا بالطاقة لتقليل تساقط الشعر وتحسين صحة شعرك وفروة رأسك.

فوائد القهوة للشعر







القهوة لتطويل الشعر



إن وضع القهوة على فروة الرأس والشعر يعزز نمو الشعر ويمنع تلف بصيلات الشعر. تؤدي زيادة إنتاج هرمون (ديهدروتستوستيرون) إلى زيادة تساقط الشعر.



يحفز الكافيين الموجود في القهوة هذا الهرمون عن طريق منع تأثيره في بصيلات الشعر. كما يعمل الكافيين كمنشط يساعد في تحسين الدورة الدموية لبصيلات الشعر. هذا يعزز صحة الشعر من خلال جعله ينمو بشكل أسرع وأسمك وأقوى.



القهوة للشعر الرمادي



تعمل القهوة كأحد المكونات الآمنة لصبغ شعرك الرمادي بشكل طبيعي دون المساس بجودته. القهوة لها ظل غامق يلون الشعر ويخفي الشعر الرمادي باللون البني أو الأسود المصبوغ بشكل طبيعي. ومع ذلك، للحصول على أفضل النتائج، يمكنك الحصول على تركيز قوي من القهوة.



القهوة لتحسين ملمس الشعر

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة مثل مركبات الفلافونويد التي تحارب بهتان الشعر وترققه التدريجي وجفافه.



فهو لا يجعل شعرك قوياً وناعماً وأكثر لمعاناً فحسب، بل يُحسِّن أيضاً من جودته من خلال تعزيز تجدد الشعر. كما أن الكافيين الموجود في القهوة يساعد في الحفاظ على الرطوبة ونقل العناصر الغذائية إلى جذور الشعر لجعلها أكثر صحة.



القهوة لصحة فروة الرأس



تشير الدراسات إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، ويعزز نقل المغذيات إلى بصيلات الشعر. كما أنه يساعد في إزالة السموم من فروة الرأس عن طريق موازنة مستويات الأس الهيدروجيني لفروة الرأس والشعر لمحاربة التقشر و القشرة. هذا يضمن صحة فروة الرأس بشكل أفضل.



طرق بديلة لاستخدام القهوة لنمو الشعر



يمكنك استخدام القهوة على شعرك بعدة طرق، مثل استخدام المنتجات التي تحتوي على الكافيين أو استخدام طرق طبيعية مثل قناع الشعر أو الشامبو .



استخدمي منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على الكافيين للحصول على حلول سهلة وجاهزة. هناك العديد من المنتجات المتوفرة في السوق، مثل الشامبو والبلسم وسيروم الشعر المصنوع من حبوب البن التي تحتوي على حمض الهيالورونيك والبيوتين لتزويد شعرك بأفضل تغذية عالية الجودة وأيضاً تعزيز نمو شعرك إلى جانب صحته العامة.

خلطات طبيعية من القهوة







قناع القهوة للشعر



اخلطي ملعقتين صغيرتين من مسحوق القهوة، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وجوز الهند، وملعقة كبيرة من العسل في وعاء.



استخدمي فرشاة لتطبيقه على شعرك، بما في ذلك فروة الرأس. غطي رأسك بغطاء واتركيه يرتاح لمدة 20 دقيقة تقريباً قبل شطفه بالماء.



غسول القهوة لغسل الشعر



خذي زجاجة رذاذ واسكبي القهوة الباردة فيها. بللي شعرك ورشي القهوة عليه،

دلكي فروة الرأس كما تفعلين أثناء غسل الشعر بالشامبو. اربطي شعرك وغطي رأسك بقبعة الاستحمام. اتركيه لمدة عشرين دقيقة على الأقل، ثم اغسليه بالماء الفاتر



تحضير مقشر القهوة



امزجي عدداً صغيراً من حبوب البن مع السكر البودرة. ضعي العجينة على فروة الرأس المبللة لتقشير فروة الرأس والشعر.

دلكي فروة الرأس بلطف لمدة 15 دقيقة ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة.

ثم اغسلي شعرك.

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