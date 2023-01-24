هل المنتجات المصنوعة من هيدروكسيد الصوديوم آمنة على بشرتك؟

الوكيل الاخباري - تحتوي منتجات العناية بالبشرة على الكثير من العناصر والمواد الكيميائية التي قد تشكل ضرراً وخطراً على البشرة، مثل المنتجات المصنوعة من عنصر بندق الساحرة الذي كان يحظي بشهرة كبيرة في عالم العناية بالبشرة قبل أن يتم التحذير من آثاره القوية التي قد تؤدي لتهيج البشرة.



ولذلك يفضل الكثيرون الحصول على النصيحة من أطباء الجلدية حتى يتفادوا كل هذه التجارب التي قد تودي بصحة ونضارة البشرة.



ومن العناصر الشائع استخدامها في منتجات العناية بالبشرة هو هيدروكسيد الصوديوم، لذلك يجب قبل تطبيقه أن نسأل ونعلم كل ما يتعلق به وهل هو آمن على البشرة أم لا.



هيدروكسيد الصوديوم عبارة عن محلول لصنع الصابون، وهو عنصر شائع استخدامه في تصنيع الكثير من منتجات الصابون وغسول الوجه ومنتجات تنظيف البشرة الأخرى.



ويتم استخدام مادة هيدروكسيد الصوديوم في شكلها الخام عند عملية تصنيع منتجات العناية بالبشرة، وهذا الشكل الخام هو في حقيقته مادة كاوية تؤدي لتهيج البشرة والعين.



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ومن الممكن أن تتسبب هذه المادة في حدوث تهيج ليس فقط في الجلد والبشرة، ولكن أيضاً في الجهاز التنفسي ومنتجات العناية بالبشرة التي يدخل في تصنيعها مادة هيدروكسيد الصوديوم من الممكن أن تُصيب المستخدمين بالطفح الجلدي وبثور كالتي تخلفها لدغات النحل والتهيج والشعور بالحكة.



وبالرغم من كل هذا، إلا أن هناك بعض منتجات هيدروكسيد الصوديوم لا تعتبر غير آمنة بشكل كامل على البشرة، ولكن يمكن استخدامها باتباع بعض المحاذير خاصةً للبشرة الحساسة وهي استخدام قليل من منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على هذا الحمض وتجربتها على جزء صغير من الجلد لمدة 24 ساعة لمعرفة مدى حساسية الجلد منها وهل سيظهر نوع من الحساسية أو الطفح الجلدي أم لا.

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