هل تدليك فروة الرأس يعزّز فعلاً نمو الشعر؟

الوكيل الاخباري - في عالم الجمال، نسمع كل يوم عن اتّجاهات جديدة وصيحات مغايرة تحوّل المكياج والعناية بالبشرة والعناية بالشعر نحو التجدّد المستمرّ بعيداً عن الروتين.



فلو أخذنا العناية بالبشرة على سبيل المثال، لأدركنا أنّنا في الماضي كنّا نكتفي باستعمال أيدينا وأصابعنا لتنظيف البشرة صباحاً ومساءً. أمّا اليوم، فنستعين بالفراشي السيليكونية التي تضمن لنا تنظيفاً أعمقاً ونتائج أفضل في ما يتعلّق بصحّة البشرة ونعومتها ونضارتها.



وفي المكياج، لا نتردّد قط في تجربة صيحات مغايرة وغير اعتيادية كتنسيق المكياج مع الكمامة مؤخراً مثلاً والآيلاينر برسومات الأزهار وغيرهما.



أمّا بالنسبة إلى الشعر، فلاحظنا في الفترة الأخيرة أحاديثاً كثيرة حول أداة تدليك فروة الرأس التي يُقال إنّها قادرة على تعزيز نمو الشعر. فما حقيقة هذه المعلومة؟



في الواقع، تأتي أدوات تدليك فروة الرأس بأشكال وأحجام متعدّدة وغالباً ما يُتاح اصطحابها معك من مكان إلى آخر. وتعمل هذه الأدوات على:



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تقشير فروة الرأس



التخلّص من القشرة



تعزيز الدورة الدموية في بصيلات الشعر



تحسين فائدة السيرومات ومنتجات الشعر



المساعدة في التخلّص من التوتّر والإجهاد



وفيما تُستعمل بعض أدوات التدليك على الشعر المبلول خلال الاستحمام، يُعدّ البعض الآخر أي الإلكتروني مخصّصاً للاستعمال على الشعر الجاف وحسب. وللتخلّص من الخلايا الميتة على فروة الرأس، يُنصح دائماً بتمرير هذه الأداة على الرأس في حركات دائرية.







أمّا بالنسبة إلى قدرة أداة تدليك فروة الرأس على تعزيز نمو الشعر، فما من دليل علمي يؤكّد هذا الموضوع. فعلماً أنّ أداة التدليك تحسّن الدورة الدموية، قد تعالج مشكلة فقدان الشعر الناتجة عن ضعف في هذه الدورة. فلو رغبت في تعزيز نمو الشعر والاستفادة من هذه الأداة، يمكن استعمال سيروم ثمّ تعزيز امتصاصه بالأداة.

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