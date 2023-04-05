الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

ماكرون يصل بكين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

نقابة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا

الصناعة والتجارة: ضبط 300 مخالفة منذ بداية رمضان

التربية تنعى طالب التوجيهي محمد عبدالفتاح

وزير الصحة يفتتح مركز صحي حنينا ومركز صحي الفيصلية الأوليين في مأدبا

200 إصابة و500 معتقل حصيلة اعتداء الاحتلال على الأقصى والمصلى القبلي

مشروع حكومي لدفع 50 % من رواتب الموظفين الجدد

أسعار الذهب الأربعاء في الأردن

الأوقاف الإسلامية بالقدس تدين الاعتداء على المصلين في المسجد القبلي

وسائل إعلام تركية: انضمام فنلندا إلى "الناتو" محاولة لتطويق تركيا

الأربعاء، 05-04-2023 11:45 ص

هل جل التثبيت يؤذي شعركِ على المدى الطويل؟

تخكخك


الوكيل الاخباري - إذا كنتِ تحبين تصفيف شعركِ، لكنكِ قلقة بشأن الآثار الجانبية المتعددة لجل الشعر، فعليكِ أولاً معرفة ما يقدمه مثبت الشعر من فوائد وآثار جانبية، حتى تتمكني من اتخاذ قراركِ.

اضافة اعلان


أظهرت الأبحاث التاريخية أن الناس استخدموا مواد هلامية طبيعية لتصفيف الشعر وتثبيت تسريحاته المختلفة منذ القدم، لكن جل الشعر التقليدي المعروف حالياً تم إنتاجه في الستينيات من قبل لويس مونتويا من الولايات المتحدة الأميركية، ويتكون هذا الجل من مواد هلامية عادية في المقام الأول من البوليمرات الموجبة، التي لها شحنات موجبة تعطي الجل تصلبه، ما يسمح له بالترابط بسهولة بجذع الشعر، ويسمح له بالثني والحفاظ على مكانه لفترات طويلة.


وتساعد هذه المواد الهلامية في تصفيف الشعر، وجعل تسريحات الشعر تدوم لفترة أطول، وتحسين نسيجها، وإعطاء خصلات الشعر مظهراً أنيقاً لطيفاً. لكن من ناحية أخرى، لهذه المواد الهلامية عواقب سلبية على الشعر وفروة الرأس والجسم، بسبب احتوائها على مواد كيميائية سامة. في ما يلي بعض العواقب السلبية لجل الشعر.

الآثار الجانبية لجل الشعر:

 


 


1 . تجفيف الشعر:
تحتوي المواد الهلامية للشعر على الكحول والمواد الكيميائية المسببة للتآكل، التي تجرد الشعر من الرطوبة، وتجعل فروة الرأس جافة، وتعبث هذه المواد الهلامية بمستويات الرطوبة، وتقلل إنتاج الزهم، ما يجعل شعرك جافاً وهشاً وعرضة للتكسر، ما يؤدي إلى مشاكل حكة فروة الرأس وظهور القشرة.
كما أن المادة المثبتة للشعر تجعله يبدو مجعداً بعد فترة من الاستخدام، ما يؤدي إلى خصلات لا يمكن التخلص منها تكون جافة وخشنة وعديمة اللمعان.

2 . تساقط الشعر: 
تعمل هذه المواد الهلامية على تجفيف الشعر وفروة الرأس، ما يجعل الشعر عرضة للتكسر والتساقط، إذ تتفاعل المركبات الكيميائية الموجودة في هذه المواد الهلامية إلى جانب الملوثات الخارجية مع تراكم الخلايا الميتة والزهم الزائد على فروة الرأس؛ وهذا يسد المسام، ويسبب في النهاية تساقط الشعر.

3 . قشرة الرأس: 
تعاني فروة الرأس الجافة والمصابة بالتهيج والحكة والتشقق من إنتاج غير سليم للزهم، وانسداد مسام الجلد، وضعف بصيلات الشعر والجذور، ما يؤدي إلى مشكلة ظهور قشرة الرأس أو التهاب الجلد الدهني أو الالتهاب في فروة الرأس، ما يعني مزيداً من أمراض جلدية أخرى مثل حب الشباب.

4 . تغير اللون والتلف: 
الأضرار والنهايات المتقصفة وترقق الشعر وتغير لونه هي أيضاً من الآثار الجانبية الشائعة لاستخدام المواد الهلامية للشعر. 


تجرد هذه المواد الهلامية الشعر من تغذيته ورطوبته، وتكسره وتزعج توازن الرقم الهيدروجيني للشعر، وتجعله غير صحي ونادر وممل.


المواد الكيميائية الضارة في هذه المواد الهلامية لها أيضاً آثار سيئة على الشعر المعالج بالألوان، مثل: التلاشي وتغير اللون، كما يؤدي الاستخدام المطول لهذا الجل إلى الشيب المبكر.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Hair Care220515110203411_

خطوات بسيطة للعناية بالشعر الأسود

14sdf_3

متى يجب أن تقلقي من تساقط الشعر؟

تجربتي_مع_4_وصفات_بهدف_تبيض_الركب_والاكواع_في_ثلاث_ايام

طريقة تبيض الركب والأكواع بالفازلين

istock-1170856363-1024x683

ما هو الكولاجين؟ وكيف أحافظ عليه؟

2801981-1007481857

هل تريدين إزالة الشعر بالليزر؟ انتبهي لهذه المخاطر

أفضل-٨-فوائد-لجل-الصبار-للبشرة

الألوفيرا كنز جمالك الدفين... جربيها

أخبار متعلقة
fb61c966-a92c-4821-bcee-bb621218e706

لمعالجة شعركِ في المنزل.. كيف تستفيدين من الزيوت الساخنة؟

1680091104_507_تساقط-الشعر-صيفاً-طرق-طبيعية-لحمايته

تساقط الشعر صيفاً.. طرق طبيعية لحمايته

158085

قص الشعر رطباً أو جافاً.. أيهما الأفضل لشعرك؟

shutterstock_620108345

7 استخدامات لا تعرفينها لزيت جوز الهند... بشرتك أولاً

-ج-ج-

خلطة لترطيب الشعر من اول استعمال

6838501-171320237

العناية بالشعر في رمضان تبدأ بهذه المأكولات!