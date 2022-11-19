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السبت، 19-11-2022 12:32 م

هل فعلاً اظافر الاكريليك تسبب الحساسية؟ّ

عاعه


الوكيل الإخباري - لا شك أن الأظافر جزء مهم من طلتك اليومية، لذا بات خبراء التجميل يعيرون أهمية كبيرة لهذا الأمر، إلى جانب تطور وتنوع أساليب تزيين الأظافر. في المقابل، نعلم جميعاً أن أظافر الأكريليك يمكن أن ترقق أظافرك الطبيعية، لكن هل تعلمين أن بعض أنواع الأكريليك يمكن أن تسبب الحساسية؟ استعدي إذاً لسماع ما الذي يجعل الأكريليك مسبباً للحساسية.

ما هي اظافر الأكريليك؟

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بشكل عام، تقنيات الأظافر تستخدم مسحوقاً وسائلاً يشكلان جلاً مرناً ينتشران على الظفر فيتصلّب، مما يخلق قاعدة صلبة يجب إزالتها عادةً برفق عن طريق نقع الأظافر في الأسيتون. أما المكونات الموجودة في الأكريليك، فهي مزيج من مونومر سائل وبوليمر مسحوق يشكلان عجينة تلتصق بالظفر الطبيعي.

 


هل يمكن أن تسبب اظافر الاكريليك الحساسية؟


تصاب بعض النساء بالحساسية من أظافر الأكريليك، فمن المحتمل أن يكون السبب هو الميثاكريلات، وهو أحد مكونات خليط السائل والمسحوق. بنسبة قليلة من النساء، يمكن أن يسبب الميثاكريلات رد فعل تحسسي على الجلد، وبما أن الأظافر الاصطناعية يمكن أن تترك أظافرك رقيقة وهشة وجافة، فيمكن بالتالي للمواد الكيميائية الموجودة في المنتجات المستخدمة لتطبيق الأظافر الصناعية، أن تهيج الجلد حول الأظافر أو تسبب التهاب الجلد التماسي التحسسي.

يمكن أن يكون هذا صحيحاً بشكل خاص، إذا كانت تقنية أظافرك تقطع الجلد الزائد حول البشرة. إذ يقول خبراء التجميل أن هذه الطريقة هي ضارة، حتى لو كنت تحبين المظهر بعد إزالة الجلد. لذلك، ينصحون بعدم قص الجلد الزائد، لأنه يحمي الظفر والجلد المحيط به من الالتهابات.

اعراض حساسية الاظافر على الاكريليك؟

 

 

 



تشمل العلامات التي تدل على أن لديك حساسية من أظافر الأكريليك ما يلي:

الاحمرار


الرغبة بالحكة


تغير في بنية الظفر


ظهور طفح جلدي


ظهور نتوءات على الجلد

 


ماذا يجب أن تفعلي إذا كان لديك رد فعل تحسسي؟


بما أن التهاب الجلد التماسي المهيج ممكن أن يحصل بسبب أظافر الأكريليك، وإذا لاحظت بروز الأعراض السابقة، فيمكن إجراء اختبار رقعة لتأكيد حدوث التهاب الجلد التماسي التحسسي. إذا وجدت نفسك مصابة بطفح جلدي أو نتوءات تبدو وكأنها رد فعل تحسسي، فمن الأفضل تحديد موعد مع طبيب أمراض جلدية يمكنه وصف الأدوية الموضعية لتقليل الالتهاب.

ضعي دائماً في اعتبارك، أن كل ما هو طبيعي هو الأجمل. فإذا كنت تواجهين مشاكل الحساسية مع أظافر الأكريليك، فننصحك بالابتعاد عنها، والاعتناء بأظافرك الطبيعية، فتصبح جميلة وجذابة في الوقت عينه من اللجوء إلى تقنيات أخرى.

 

 

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