طرق لتطويل الأظافر من الجلد ... تعرفي عليها

الوكيل الإخباري - تحلم كل أنثى بأظافر طويلة وباهرة تميز إطلالاتها وتزيدها أناقة، فإذا كنتِ تبحثين عن طريقة لتطويل الأظافر من الجلد يمكنك أن تهتمي بتغذية جسمك، والتعرف على المشاكل الصحية التي تعانين منها أولاً، ويمكنك تطويل أظافرك بأسرع وقت باستخدام الطرق الطبيعية التالية.

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طريقة تطويل الأظافر بالزيوت





توجد عدّة طُرق يمكن من خلالها تطويل الأظافر بسرعة من الجلد وبنصائح من خبراء التجميل أبرزها استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات الضّروريّة لنموٍّ قويٍّ وسريعٍ للأظافر أو تطبيق بعض الوصفات المنْزليّة والفيتامينات، وقد اخترنا لك هذه الوصفة لتطويل الأظافر من الجلد، فقط اخلطي ربع معلقة زيت لوز، وادهنيها بفرشاة طلاء الأظافر النظيفة والمغسولة جيداً حتى يتشرب الزيت، كما يمكن ارتداء جوارب بلاستيكية خفيفة مصنوعة من الأكياس البلاستيكية الشفافة، وربطها من معصم اليد لنتيجة أفضل.

طريقة تطويل الأظافر بالليمون



تحتاج طريقة تطويل الاظافر من الجلد إلى عناية فائقة وروتين يومي للحصول على أظافر قوية وطويلة، ولكن هناك طريقة سريعة ويومية، فكل ما عليك هو تدليك الأظافر بالليمون أو قشر الليمون جيداً يومياً، ودهنها بماء الورد، مع استخدام نفس الجوارب، وحاولي أن تتجنبي حدوث جروح في هذه المنطقة بحيث لا يسبب ألماً من الخلطة، وستحصلين على أفضل النتائج في أسرع وقت.



طريقة تطويل الأظافر بالثوم





يُعد الثوم مكوناً مهماً لتطويل الأظافر وتقويتها، لذلك يمكن أن تطبقي خلاصة الثوم أو زيت الثوم، واستخدامه لتدليك الأظافر يومياً من الجلد وحتى الأطراف، كما أن الاستمرار على هذه الوصفة بشكل يومي يؤدي للحصول على أفضل النتائج بأسرع وقت.

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