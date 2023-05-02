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الثلاثاء، 02-05-2023 11:35 ص

هل ممارسة الرياضة في المساء فكرة سيئة؟

resized_ما هي فوائد ممارسة التمارين الرياضية في المساء- صورة رئيسية وصورة اولى


الوكيل الاخباري - الرياضة مهمة للصحة العامة، لكن ما الوقت الأفضل لممارستها؟ لا بد أنكِ سمعتِ أن ممارسة الرياضة أول شيء في الصباح تعتبر مثالية، لكن ما مدى سوء التمرن في المساء؟ هل يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة؟ دعينا نكتشف ذلك.

هل التمرن في المساء سيئ لصحتكِ؟
التمرن مفيد، حتى لو قمت بذلك في المساء، لكنه قد يصبح مشكلة إذا تمرنت في وقت قريب من موعد نومكِ. إن درجة حرارة جسمكِ تنخفض بعد الساعة الـ7 مساء، وبعد وقت معين من الليل تبدئين في الشعور بالنعاس، ويمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة مساء إلى تعطيل دورة نومكِ، لأنها تؤدي إلى إطلاق مواد منشطة مثل الأدرينالين. كما يمكن أن تتداخل التدريبات المسائية مع المسؤوليات اليومية، خاصة إذا كانت تميل إلى الزيادة على مدار اليوم.

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ما أفضل وقت لممارسة الرياضة؟
في نهاية المطاف، أفضل وقت في اليوم لممارسة الرياضة هو الوقت الذي يناسبكِ ويناسب جدولكِ الزمني، فإذا وجدتِ أن ممارسة الرياضة مساءً تعمل بشكل جيد بالنسبة لكِ، وتساعدكِ على تحقيق أهداف لياقتكِ البدنية، فلا يوجد سبب لتجنب ذلكِ.


لكن عليكِ التذكر، دائماً، أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة عادة في الصباح من المرجح أن يظلوا متسقين مع تمارينهم، مقارنة بالأشخاص الذين يفضلون التدريبات في فترة ما بعد الظهر أو المساء، ويمكن أن يؤدي الافتقار إلى الحافز، أيضاً، إلى تدمير خططكِ المسائية بعد يوم طويل، ومع ذلك يمكنك بناء الاتساق من خلال جدولة التمرين، والالتزام بخطتك.


المفتاح هو أن تكوني متسقة مع روتينكِ لتحقيق أهدافكِ، لذلك يوصى بالتمرين في الصباح، إن أمكن، للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، كما أن التمرن من 4 إلى 5 أيام في الأسبوع لمدة 45 دقيقة في اليوم يكفي لمعظم الأشخاص الذين يكافحون عادة مع الجداول الزمنية المزدحمة لإدارة الوزن، واللياقة البدنية الشاملة.

 

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