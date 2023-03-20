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الإثنين، 20-03-2023 12:15 م

هل هناك طريقة لمنع كريم الأساس من الأكسدة؟

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الوكيل الاخباري - الأكسدة في كريم الأساس تجعل الظل المثالي يتحول إلى لون برتقالي أكثر وأكثر قتامة على بشرتكِ، ما يجعله يبدو كأنه "تان" عرضياً أكثر من كونه تغطية خفيفة. 

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تحدث الأكسدة عندما تتفاعل الأصباغ والزيوت مع الهواء وعوامل أخرى، ما يؤدي إلى تغير درجة اللون، وهذا هو نفس المفهوم الكامن وراء تغير لون الفاكهة التي تُترك لفترة طويلة.


ويمكن أن يتحول كريم الأساس إلى لون أغمق أو برتقالي مع بقائه على بشرتكِ لفترة أطول على مدار اليوم، وهذا أمر محبط، إلا أن هناك طرقاً يمكنكِ من خلالها منع وإصلاح كريم الأساس المؤكسد، سوف نستعرضها هنا لتجنب هذه المشكلة المزعجة.

كيفية منع أكسدة كريم الأساس 

 


 

 
أفضل طريقة لمنع تأكسد كريم الأساس، هي التأكد من بدء روتين المكياج الخاص بكِ مع نظافة وجهكِ قدر الإمكان، لأن الأكسدة تحدث بسبب تفاعل كريم الأساس مع الزيوت في البشرة. لذا، من المهم إزالة أكبر قدر ممكن من الزيوت والأوساخ الزائدة من الجلد قبل وضع كريم الأساس. 


وتسمح إضافة البرايمر إلى روتينكِ لكريم الأساس بأن يمتص بشكل أفضل في الجلد، ويخلق قاعدة على بشرتكِ تسوي الملمس واللون، ويخلق البرايمر أساساً متساوياً ونظيفاً، حيث يمكن لكريم الأساس أن يبدو متشابهاً من جميع الجوانب. 


بعد وضع البرايمر، اتركيه يمتص تماماً ويزيل أي زيت زائد قبل الاستمرار في وضع الفاونديشن، وعند وضع كريم الأساس استخدمي فرشاة أو إسفنجة، نظراً لأن أصابعكِ تحتوي أيضاً على زيوت، فيمكنها أن تسهم في تأكسد كريم الأساس. 


بعد وضع كريم الأساس، احرصي أيضاً على إزالة أي زيت إضافي أو لمعان على الوجه، لأن التخلص من الإفرازات الدهنية على مدار اليوم يقلل خطر الأكسدة، لهذا يمكنكِ إضافة طبقة أخرى من الحماية باستخدام بودرة التثبيت، التي تساعد على امتصاص هذه الزيوت. 

اختيار المنتجات التي لا تتأكسد 
يفضل اختيار المنتجات ذات الأساس المائي بدلاً من المنتجات الزيتية، ما يحد من عدد الزيوت المطبقة على الوجه، لاسيما إذا كانت بشرتك دهنية. 


يمكن أن يطبق هذا، أيضاً، على منتجات العناية بالبشرة وكريم الأساس الذي تختارين تطبيقه، المهم هو تقليل الزيوت الموجودة على الجلد لتقليل فرصة الأكسدة. ويمكنكِ أيضاً اختيار المنتجات الغنية بمضادات الأكسدة، حيث يمكنها المساعدة على مكافحة عملية الأكسدة. 


تأكدي، دائماً، من وضع كريم الأساس على رقبتكِ أيضاً، لأن عملية الأكسدة ستظهر تبايناً صارخاً بين الوجه والرقبة، إذا لم تقومي بذلك. 

 

 

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