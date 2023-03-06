4 انواع فواكه تناوليها في الصباح لإنقاص الوزن

الوكيل الاخباري - تعتبر الفاكهة من أفضل الطرق لتغذية الجسم بمضادات الأكسدة والفيتامينات والتي تساعد بفقدان الوزن بشكل صحي، ولذا وفي حال كنتِ تتطلعين إلى زيادة تأثير نظامك الغذائي في صحتك ومتابعة أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، فإليكِ هذه الفواكه الأربع التي تعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديكِ.



التوت الأزرق

يمكنكِ إضافة التوت الأزرق إلى وجبة الإفطار كل يوم لتحسين حالتك الصحية والحفاظ عليها، حيث يساعد الأنثوسيانين الفلافونويد الموجود فيه، جسمكِ على إنتاج الاديبونيكتين، وهو هرمون تم ربطه بانخفاض مستويات الجلوكوز، وكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وزيادة التمثيل الغذائي.

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كما أن التوت منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ومليء بالماء، مما يجعله طعاماً مفيداً إذا كنتِ تحاولين إنقاص الوزن. كذلك، هو غني بمضادات الأكسدة، سواء كنتِ تريدين إنقاص الوزن أم لا.



ويمكنكِ تناول التوت مع حبوب الإفطار وإضافته إلى الحليب البارد أو الساخن ولبن الزبادي والعصائر، فالألياف الموجودة في التوت جنباً إلى جنب مع مصدر للبروتين مثل الحليب الموجود في الحبوب أو الزبادي في زيادة الشعور بالشبع. بعد كل ما ذكرناه، هل لا زلت تتساءلي عما يمكن أن يفعله التوت البري لصحة أمعائك وشيخوخة الجلد وإنقاص الوزن والصحة العامة؟









الجريب فروت

فاكهة من الحمضيات ومصدرٌ كبيرٌ للألياف والمواد المغذية، فهي غنية بشكل خاص بفيتامين ج وفيتامين أ ومضادات الأكسدة، كما أنها منخفضة للغاية في السعرات الحرارية حيث تحتوي فقط على 52 سعرة حرارية مقابل حبة جريب فروت متوسطة الحجم، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الجريب فروت على كمية جيدة من الماء لذا فهي مرطبة للغاية. وبسبب كل تلك الميزات، فإنها تجعلكِ تشعرين بالشبع مع سعرات حرارية أقل، وعند تضمينها في نظام غذائي متوازن، يمكنها أن تساعد في إنقاص الوزن. تناول الجريب فروت سيكون بديلاً صحياً لمن يشرب عصير الجريب فروت ويريد إنقاص وزنه لأن العصير يوفر سعرات حرارية أكثر.



وأخيرًا، تعتبر الجريب فروت منخفضة في مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يعني إطلاق أبطأ للسكر في مجرى الدم.



البطيخ

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يعد البطيخ خياراً آخر من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية التي يمكنكِ إضافتها إلى وجبتك الصباحية.



واعتماداً على نوع البطيخ، فهو يحتوي فقط على 46 إلى 61 سعراً حرارياً لكل كوب واحد، كما يحتوي على نسبة عالية من الماء، للمساعدة في الترطيب والشعور بالامتلاء مع توفير القليل من السعرات الحرارية.



ومثل التفاح والتوت، يمكن تقطيع البطيخ وإضافته إلى الحبوب واللبن والعصائر أيضاً، إذ إنه غني بالألياف والمياه، ومليء بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يساعد على إبقائكِ ممتلئة بعدد أقل من السعرات الحرارية.



الموز

ربما تعلمين بالفعل أن الموز مفيد لفقدان الوزن، لذا فإن تناول هذه الفاكهة كل صباح يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.



كما أنها فاكهة مفيدة للميكروبيوم (البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي)، والتي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن وتناول السعرات الحرارية بشكل عام.



وتحتوي هذه الفاكهة على نسبة عالية من الألياف، إذ تحتوي ثمرة الموز المتوسطة الحجم على حوالي 3 جرامات من الألياف، وهو ما يمثل 10% من الاستهلاك اليومي الموصى به.



وتظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن، لأن الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الموز، تكون أكثر إشباعا من الفواكه منخفضة الألياف مثل المشمش والخوخ.

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