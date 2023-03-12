الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يوجه بالاستعداد لشهر رمضان وتوفير السلع بأسعار مخفضة

كشف ملابسات مقتل شخص بعد تعرّضه للضرب في البلقاء

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن

الملكة تنشر فيديو من تجهيزات حفل زفاف الأميرة إيمان- شاهد

ضبط 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات بحوزتهم أسلحة نارية

هام من الديوان الملكي بشأن زفاف الأميرة إيمان

العقبة: حجز باخرة أفرغت مخلفاتها في البحر.. وإحالتها للقضاء

الأردن يسيّر 14 شاحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى سوريا

إصابة عدد من المدنيين بقصف أوكراني على حي سكني في دونيتسك

محمد بن سلمان يعلن تأسيس طيران الرياض

الأحد، 12-03-2023 02:04 م

5 طرق تساعدكِ على التخطيط المالي في العشرينات من عمرك

9dc8b1c7-5d34-4d74-b649-a01818f68a6a


الوكيل الاخباري - العشرينات من عمركِ هي وقت رئيسي لتحديد أهداف حياتكِ والحصول على أموالكِ وحسابكِ البنكي يبدأ في الصعود، لكن كيف يمكنكِ توفير المال؟ ما الذي يجب أن تستثمرين فيه؟ ماذا يجب أن تكون أهدافكِ المالية؟ ما هي الأخطاء التي يجبِ عليك تجنبها؟

للمساعدة في التخطيط المالي، سنشارك معكِ أهم النصائح لإدارة الأموال في العشرينات من عمركِ، للانطلاق في تكوين ثروتكِ ومستقبلكِ المبهر، تابعي معنا وابدئي في استثماركِ فوراً.

5 طرق تساعدكِ على التخطيط المالي في العشرينات من عمرك

اضافة اعلان

 


 

1.ابتعدي عن بطاقات الشراء
واحدة من أفضل النصائح التي يمكن لأي شخص وضعها موضع التنفيذ في حياته المالية، بغض النظر عن العمر، هي الابتعاد عن ديون المستهلكين، نحن نتحدث عن بطاقات الائتمان ومخططات الشراء الآن والدفع لاحقا وقروض المتاجر والقروض الشخصية حقيقة

ديون المستهلك لديها طريقة سيئة للتجول ليس فقط لسنوات، ولكن لعقود بالنسبة للبعض وهي عادة يصعب التخلص منها، هذه الصفقات على الرغم مما تعلن عنه، لم يتم تصميمها لهدف لذا ابتعدي فوراً عنها 

وركزي بدلا من ذلك على توفير المال للإنفاق على أهدافكِ، ادفعي نقداً، وتعلمي ممارسة الصبر ووفري لأهدافكِ المالية، كوني جيدة في وضع الميزانية أو استخدام خطة الإنفاق لضمان تحرير أكبر قدر ممكن من المال لوضعه في مدخراتكِ أو نحو الأشياء التي تقدريها.

2.اتباع ميزانية
إنشاء ميزانية والالتزام بها يسمح لكِ بالسيطرة على أموالكِ، يمكن أن تساعدكِ العملية على تحديد تغييرات نمط الحياة التي تحتاجي إلى إجراؤها من أجل زيادة مدخراتكِ وتصبحين أكثر استقرارا ماليا.

بعد إنشاء ميزانية، من المهم أن تلتزمي بها، تحققي بانتظام من أهداف الميزانية الخاصة بكِ حتى لا تنفقين أكثر مما يمكنكِ تحمله للسداد، المفتاح هو العيش في حدود إمكانياتكِ وحساب المبلغ الذي يمكنكِ توفيره على أساس أسبوعي أو شهري أو سنوي.

3. حددي الأهداف المالية
الآن هو الوقت المناسب لتحديد الأهداف المالية، من خلال تحديد أهداف مالية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، ستكون أقرب خطوة واحدة من أن تكوني آمنة مالياً، قد يكون الهدف طويل الأجل على سبيل المثال، هو الادخار للتقاعد، ويمكن أن يكون هدف منتصف المدة هو الادخار لشراء منزل، هذه كلها أهداف كبيرة سترغبين في التخطيط لها ماليا.

يمكن أن يساعدكِ التعرف على الوقت الذي قد ترغبين فيه في الوصول إلى كل هدف على اتخاذ خيارات حول كيفية استخدام الأموال التي ادخرتها بالفعل وكيفية الاستمرار في الادخار وتنمية أموالكِ للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف.

ابدئي بتقدير مقدار المال الذي ستحتاجينه لتحقيق كل هدف من أهدافكِ ومواءمتها مع ميزانيتكِ، أحد مفاتيح تحقيق هذه الأهداف هو تعيين مبالغ محددة والتاريخ الذي تريدين تحقيقه فيه.

4. ابدئي في الادخار للتقاعد
عندما تكوني في العشرينات والثلاثينات من عمركِ، قد يبدو التقاعد على بعد سنوات ضوئية، ومع ذلك الآن هو أفضل وقت للبدء في الادخار لنمط حياة التقاعد الذي تريدينه لماذا؟

لأن قوة التركيب - الوقت إلى جانبكِ، يمكن لبعض الخطوات البسيطة الصغيرة الآن أن تعزز خطتكِ المادية وتحدث فرقاً كبيراً في أسلوب حياتكِ.

5. استثمري في نفسك
عندما تبدئين حياتكِ المهنية وتجدين مكانكِ في القوى العاملة، استفيدي من فرص النمو الشخصي ودورات التطوير المهني والتدريب على المهارات، اعملي مع صاحب العمل الخاص بكِ على المسار الوظيفي، والعمل على المضي قدماً وإنشاء نمو ثابت في الدخل.

أين تريدي أن تكوني بعد 5 سنوات؟ 10 سنوات؟ إبدئي من هناك واعملي للخلف، كيف ستصلين إلى هناك؟ يمكن أن يساعد اتخاذ خطوات لإعداد نفسكِ لمهنة رائعة في زيادة إمكانات كسبكِ لعقود قادمة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
موووظفف

أعراض تخبركِ بأنكِ بحاجة إلى استراحة

10-عادات-صباحية-عليك-إتباعها-في-العام-الجديد

إليك طرق بسيطة تقيكِ من المرض

3b394d42-cd41-4f91-a827-ae01402440d0

لكِ ... هذا الفيتامين هام لتعزيز نمو الشعر

0bc5acae-62d7-4ce1-8314-e8d4085fd024

ما هو مبيّض الأظافر وماذا يمكن أن يفعله لك؟

5ce11168d513a787178781

الماتشا.. فوائد مُذهلة للبشرة من مسحوق الشاي الأخضر

108698

بالابتسامة.. امنعي تحول اكتئابك إلى مرض قاتل

أخبار متعلقة
10-عادات-صباحية-عليك-إتباعها-في-العام-الجديد

إليك طرق بسيطة تقيكِ من المرض

af04fad8-2ccd-4311-9030-8776b7fdba70

نصائح تساعدك على بناء عادات جديدة

bba7d8cc89ef9ba0fe3d0f13067ef7b7

4 انواع فواكه تناوليها في الصباح لإنقاص الوزن

3feadfaf-4b6b-45e2-b6a2-df5a9dfeb3ca

هل تستيقظين من النوم مراراً؟.. اتبعي هذه الطريقة لنوم متواصل وهادئ

موووظفف

لا تدعي التوتر يفسد يومكِ.. طرق لاسترخاء عقلكِ في العمل

هخح

كيف تزيدين هرمونات السعادة؟.. إليكِ الطرق