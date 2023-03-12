الوكيل الاخباري - العشرينات من عمركِ هي وقت رئيسي لتحديد أهداف حياتكِ والحصول على أموالكِ وحسابكِ البنكي يبدأ في الصعود، لكن كيف يمكنكِ توفير المال؟ ما الذي يجب أن تستثمرين فيه؟ ماذا يجب أن تكون أهدافكِ المالية؟ ما هي الأخطاء التي يجبِ عليك تجنبها؟



للمساعدة في التخطيط المالي، سنشارك معكِ أهم النصائح لإدارة الأموال في العشرينات من عمركِ، للانطلاق في تكوين ثروتكِ ومستقبلكِ المبهر، تابعي معنا وابدئي في استثماركِ فوراً.



5 طرق تساعدكِ على التخطيط المالي في العشرينات من عمرك



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1.ابتعدي عن بطاقات الشراء

واحدة من أفضل النصائح التي يمكن لأي شخص وضعها موضع التنفيذ في حياته المالية، بغض النظر عن العمر، هي الابتعاد عن ديون المستهلكين، نحن نتحدث عن بطاقات الائتمان ومخططات الشراء الآن والدفع لاحقا وقروض المتاجر والقروض الشخصية حقيقة



ديون المستهلك لديها طريقة سيئة للتجول ليس فقط لسنوات، ولكن لعقود بالنسبة للبعض وهي عادة يصعب التخلص منها، هذه الصفقات على الرغم مما تعلن عنه، لم يتم تصميمها لهدف لذا ابتعدي فوراً عنها



وركزي بدلا من ذلك على توفير المال للإنفاق على أهدافكِ، ادفعي نقداً، وتعلمي ممارسة الصبر ووفري لأهدافكِ المالية، كوني جيدة في وضع الميزانية أو استخدام خطة الإنفاق لضمان تحرير أكبر قدر ممكن من المال لوضعه في مدخراتكِ أو نحو الأشياء التي تقدريها.



2.اتباع ميزانية

إنشاء ميزانية والالتزام بها يسمح لكِ بالسيطرة على أموالكِ، يمكن أن تساعدكِ العملية على تحديد تغييرات نمط الحياة التي تحتاجي إلى إجراؤها من أجل زيادة مدخراتكِ وتصبحين أكثر استقرارا ماليا.



بعد إنشاء ميزانية، من المهم أن تلتزمي بها، تحققي بانتظام من أهداف الميزانية الخاصة بكِ حتى لا تنفقين أكثر مما يمكنكِ تحمله للسداد، المفتاح هو العيش في حدود إمكانياتكِ وحساب المبلغ الذي يمكنكِ توفيره على أساس أسبوعي أو شهري أو سنوي.



3. حددي الأهداف المالية

الآن هو الوقت المناسب لتحديد الأهداف المالية، من خلال تحديد أهداف مالية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، ستكون أقرب خطوة واحدة من أن تكوني آمنة مالياً، قد يكون الهدف طويل الأجل على سبيل المثال، هو الادخار للتقاعد، ويمكن أن يكون هدف منتصف المدة هو الادخار لشراء منزل، هذه كلها أهداف كبيرة سترغبين في التخطيط لها ماليا.



يمكن أن يساعدكِ التعرف على الوقت الذي قد ترغبين فيه في الوصول إلى كل هدف على اتخاذ خيارات حول كيفية استخدام الأموال التي ادخرتها بالفعل وكيفية الاستمرار في الادخار وتنمية أموالكِ للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف.



ابدئي بتقدير مقدار المال الذي ستحتاجينه لتحقيق كل هدف من أهدافكِ ومواءمتها مع ميزانيتكِ، أحد مفاتيح تحقيق هذه الأهداف هو تعيين مبالغ محددة والتاريخ الذي تريدين تحقيقه فيه.



4. ابدئي في الادخار للتقاعد

عندما تكوني في العشرينات والثلاثينات من عمركِ، قد يبدو التقاعد على بعد سنوات ضوئية، ومع ذلك الآن هو أفضل وقت للبدء في الادخار لنمط حياة التقاعد الذي تريدينه لماذا؟

لأن قوة التركيب - الوقت إلى جانبكِ، يمكن لبعض الخطوات البسيطة الصغيرة الآن أن تعزز خطتكِ المادية وتحدث فرقاً كبيراً في أسلوب حياتكِ.



5. استثمري في نفسك

عندما تبدئين حياتكِ المهنية وتجدين مكانكِ في القوى العاملة، استفيدي من فرص النمو الشخصي ودورات التطوير المهني والتدريب على المهارات، اعملي مع صاحب العمل الخاص بكِ على المسار الوظيفي، والعمل على المضي قدماً وإنشاء نمو ثابت في الدخل.



أين تريدي أن تكوني بعد 5 سنوات؟ 10 سنوات؟ إبدئي من هناك واعملي للخلف، كيف ستصلين إلى هناك؟ يمكن أن يساعد اتخاذ خطوات لإعداد نفسكِ لمهنة رائعة في زيادة إمكانات كسبكِ لعقود قادمة.

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