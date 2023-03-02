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الخميس، 02-03-2023 12:12 م

هل تستيقظين من النوم مراراً؟.. اتبعي هذه الطريقة لنوم متواصل وهادئ

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الوكيل الاخباري - يخلد الناس إلى النوم بحثاً عن الراحة، بعد يوم طويل من القيام بالواجبات الموكلة إليهم، على صعيد الحياة العملية والأسرية والدراسية، لكن هناك من يواجه صعوبة في الخلود للنوم ونيل قسط كافي من الراحة، نتيجة الاستيقاظ المتكرر.


وتتعدد أسباب الاستيقاظ المتكرر من النوم، منها لأسباب صحية ومرضية، ومنها لأسباب تتعلق بجودة النوم، وعدم تنظيم ساعات الخلود للراحة بسبب طبيعة عمل البعض على نظام الورديات الليلية.

طبيبة الأسرة الأميركية ليزا شتراوس، تنصح الأشخاص الذين يعانون عدم الانتظام بالنوم، اتباع طرق عدة، تساعد على التخلص من اضطربات النوم ومنع حالات الاستيقاظ المتكررة، وتقول لصحيفة «واشنطن بوست الأميركية»، إن الاستيقاظ المتكرر يمكن أن يؤثر في وظائف الجسم المختلفة، وبالتالي تصبح الإصابة بالأمراض أسهل.

طرق يجب اتباعها لنوم متواصل

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تبين الدكتورة ليزا ضرورة تهيئة الجسم للنوم، من خلال القيام بعملية الاسترخاء وطرد جميع الأفكار السلبية من العقل، وإقناع الجسد بحاجته للنوم ونيل قسط من الراحة تحضيراً لليوم التالي.


وتشير إلى أن بعض الذين يستيقظون باستمرار خلال النوم، مصابون أساساً بانقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو الأمر الذي يمكن التدرب على تجاوزه من خلال اتخاذ وضعية النوم الصحيحة، واستخدام مراتب ومفارش مريحة، مع ضرورة مراجعة الطبيب المختص لايجاد علاج لانقطاع النفس.
 

أما أسهل الطرق لمنع قطع النوم ليلاً باستمرار، فهو التقليل من تناول المشروبات في الساعتين الأخيرتين قبل النوم، حيث تعد الحاجة للذهاب إلى دورات المياه، أكبر عامل يؤدي إلى الاستيقاظ من النوم ليلاً لعدة مرات، وهنالك أسباب كثيرة تؤدي إلى الرغبة بالتبول ليلاً، وهي أمور يمكن السيطرة عليها عبر اتباع تعليمات الطبيب المختص، خاصة للمصابين بالسكري.


وتشير الدكتورة ليزا إلى أن المصابين، بالسكري وانقطاع النفس الانسدادي النومي، ومن لديهم نقص في معدل الحديد في الجسم، ومن يعانون فرط نشاط الغدة الدرقية، ومن يعانون الارتجاع المريئي، والربو والحساسية، هم أكثر الفئات الذين يستيقظون مراراً من النوم، ووجب عليهم مراجعة أطبائهم لتنظيم نومهم.

 

 

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