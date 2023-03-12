إليك طرق بسيطة تقيكِ من المرض

الوكيل الاخباري - المرض ليس شيئاً محبباً ولا أحد يرغب بأن يُصاب به، وعادةً ما يبحث الأشخاص عن وسائل تساعدهم وتقيهم منه، إذ كما يُقال «درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج».



ولحسن الحظ أن هناك العديد من الأمور البسيطة والصغيرة التي يمكنكِ القيام بها، إذ أن لتغيير بعض العادات اليومية أثرٌ كبيرٌ في ذلك، والتي نرصد بعضاً منها هنا.



عدم شرب المشروبات الغازية الدايت



كثير من الناس يقومون بشرب صودا الدايت، أو غيرها من مشروبات الحمية، كبديل صحي لبعض المشروبات الأخرى، ولكن العديد من الدراسات تشير إلى وجود صلة بين المشروبات الغازية الدايت وزيادة الوزن، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري أو مشاكل القلب أو غيرها من المشاكل الصحية المزمنة.



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التنفس بهذه الطريقة لنوم أفضل



التنفس من خلال الأنف طريقة بسيطة لكنها فعالة للحصول على نومٍ جيد، حيث يتكون نظامنا العصبي من جزأين، نظام«القتال والهرب والذي يكون نشطاً خلال النهار، ونظام «الراحة والهضم» والذي يكون أكثر نشاطاً في الليل، لذا فإن أي عملية تزيد من نشاط النظام العصبي الأول تجعل النوم صعباً وهو ما يحدث عندما نتنفس من الفم.



ممارسة الأكل اليقظ



من المهم الحفاظ على وزن ونمط حياة صحيين، لأن الصحة والعافية بشكل عام تقلل من فرص حدوث العديد من المشاكل، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وتوقف التنفس أثناء النوم وغير ذلك، ويمكن أن يكون الأكل اليقظ أداة قوية للحفاظ على وزن صحي.



ويمكن ممارسة الأكل اليقظ من خلال، تقليل حجم حصتك بمقدار النصف على الأقل، والتأكد من أنكِ تمضغين طعامكِ بالفعل، وتناول حصةٍ واحدة فقط من الفواكه والخضروات، والتوقف عن تناول الطعام قبل ساعتين على الأقل من النوم.



وتذكري أن الأمر يستغرق 15 دقيقة من أجل أن تقوم مستقبلات المعدة بإرسال معلومات إلى الدماغ لإخباره أنكِ شبعتِ، لذلك إذا كنتِ تأكلين ببطء في بداية وجبتك، فقد تأكلين ثلث الجزء الذي قد تأكليها عادةً.



عدم تجاهل الألم في هذه المنطقة



إذا كنتِ تعانين من ألم أثناء الجلوس لفترات طويلة من الوقت بالقرب من الجيب الأمامي للجينز، فمن المحتمل أن يكون هذا ناتجاً عن مفصل الورك، وهو الأمر الذي يجب عليكِ عدم تجاهله، ومن الضروري فحصها عند جراح العظام، قبل أن تتفاقم المشكلة وتتحول إلى التهاب المفاصل.

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