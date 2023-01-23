هل يتسبب البلسم في تساقط الشعر؟.. إليكِ ما تحتاجين معرفته

الوكيل الاخباري - يعتبر البلسم من الخطوات المهمة في روتين العناية بالشعر، حيث يجعل الخصلات ناعمة ولامعة ويزيل التجاعيد على الفور. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أن الاستخدام المنتظم للبلسم على الشعر يمكن أن يضر به ويسبب تساقطه.



ويعتبر الاستخدام الصحيح لأي منتج هو الأساس لتحقيق النتائج المرجوة، إلا أن الاستخدام غير الصحيح للمنتج يمكن أن يحقق تأثيرات غير مرغوب فيها.



ووفقاً لأطباء الأمراض الجلدية، فإن بلسم الشعر لا يسبب تساقط الشعر، لكن يجب أن يطبق فقط على الثلثين السفليين من الشعر. وبعد ذلك، تأكدي من شطف البلسم تماماً.



ويقدم بلسم الشعر العديد من الفوائد لشعرك، ومنها: يقلل انقسام الأطراف، ويحمي الشعر من أدوات التصفيف بالحرارة، ويقلل التجاعيد وحكة الشعر ويعزز اللمعان والنعومة.



ومع ذلك، إذا كانت فروة رأسك دهنية جداً والشعر خفيفاً، فيمكنك تخطي البلسم لأنه قد يضر بمظهر الشعر.



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ولا يعد البلسم جيداً لفروة الرأس، حيث يساهم في زيادة الزيت على فروة الرأس التي تعتبر السبب الأول للحكة، تم تصميم البلسم خصيصاً لاستخدامه في منتصف الجذور حتى نهايات الشعر، حيث يكون الشعر أكثر تلفاً ويحتاج إلى الترطيب، لكن عندما يتم وضع البلسم على فروة الرأس ولا يتم شطفه بشكل صحيح، يتسبب في إنتاج المزيد من الزيوت، حيث تحتوي معظم أنواع بلسم على الزيت. لذا، إذا كنتِ تمتلكين شعراً دهنياً أو فروة رأس دهنية، فإن استخدام البلسم على فروة الرأس يمكن أن يساهم بشكل أكبر في هذه المشكلة، ويؤدي إلى حكة فروة الرأس وقشرة الرأس، وتساقط الشعر المفرط.



في ما يلي الطريقة المثلى لاستخدام البلسم:



قومي بوضع البلسم على يديكِ المبللتين، ثم افركيه جيداً وضعيه على منتصف الشعر حتى الأطراف.



تأكدي من عدم وضع الكثير من البلسم، وركزي استخدام البلسم على منتصف الشعر حتى الأطراف.

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