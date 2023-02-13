هل يجب أن تدمجي زبدة الشعر في روتين الجمال الخاص بك؟

الوكيل الاخباري - إن الحصول على شعر ناعم وصحي ليس بالأمر السهل فهو يتطلب الكثير من الأدوات والجهد، وبغض النظر عن نوع شعرك، فمن المحتمل أنكِ تقومين بكل ما يلزم للحفاظ على صحته.

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وفي حين أنكِ ترغبين في الذهاب إلى الصالون بين الحين والآخر لتسريح شعرك، فإنكِ أيضاً تحبذين أن تبقى خصلات شعركِ صحيةً دون ضرر وتنمو بشكلٍ طبيعي، ولهذا السبب، تزداد شعبية علاجات فروة الرأس والمنتجات التي تقوي الشعر، مثل زبدة الشعر.



وقد تتساءلين عما إذا كان يجب عليكِ إضافتها إلى روتينكِ الجمالي أيضاً، حيث تمزج زبدة الشعر، زبدة الشيا والكاكاو مع الزيوت للمساعدة في ترطيب الشعر وتقليل ظهور التجعد.



وبينما يمكن أن تكون زبدة الشعر منتجاً رائعاً للبعض، يجب أن يتجنبه البعض الآخر.







من يجب أن يستخدم زبدة الشعر ومن يجب أن يتجنبها؟



زبدة الشعر لها الكثير من الفوائد، فإذا كان شعركِ مجعداً، يمكن أن تساعد حقاً في تقليل تلك التجاعيد وتجعله أنعم، كما يمكن أن تساعد في ترطيب الشعر، وتركه صحياً وخالياً من الأطراف المتقصفة والجافة.



وعلاوةً على ذلك، تُعتبر زبدة الشعر رائعة للاستخدام عند محاولة تصفيف الشعر الكثيف في كعكة أو جديلة ناعمة. إنه مثاليٌ أيضاً للشعر الهش المعرض للتلف من الطبيعة.



ولكن إذا كنت تأملي في تسريحة شعر مستقيمة، فتخطي زبدة الشعر في ذلك اليوم، كما أن على بعض أنواعٍ من الشعر تجنب إضافة زبدة الشعر إلى روتينها، فمثلاً إذا كان شعرك ناعمًا، يمكن لثقل الزبدة أن يثقل شعرك، مما يجعل خصلاتك تبدو دهنية وباهتة، أو قد يؤدي تراكمها إلى تدمير فروة رأسك بمرور الوقت.



كيفية استخدام زبدة الشعر؟



عادةً ما يوصى باستخدام زبدة الشعر بعد غسله بالشامبو والبلسم وقبل تصفيفه، كما يمكنكِ استخدامها كقناعٍ رائع، وتركه لمدة ساعة أو نحو ذلك.

وبغض النظر عن كيفية استخدام الزبدة، يجب التأكد من وضعها على الشعر النظيف فقط، لأنها قد تؤدي إلى تراكم طبقةٍ غير مرغوبٍ فيها، وعليكِ التأكد أيضاً من أنك لا تفرطين في استخدامها، إذ عندما يتعلق الأمر بزبدة الشعر، فإن القليل منها يقطع شوطاً طويلاً.

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