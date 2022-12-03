هل يجب القيام بالسكراب قبل أو بعد إزالة شعر الجسم؟

الوكيل الإخباري - إن أكثر الوسائل التي قد تلجأ إليها معظم النساء لإزالة شعر الجسم هي الليزر، الشفرة والشمع...

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فكل واحدة منها تمنحكِ نتيجة مختلفة عن الأخرى من حيث التوقيت:



الشفرة: الشعر يعود لينمو بسرعة جداً



الشمع: بعد 4 إلى 6 أسابيع يعود الشعر لينمو



الليزر: يزيل الشعر من الجذور نهائياً من غير عودة



و اليوم في هذا المقال، سنكشف لكِ عن خطوة قد لا تعي أهميتها عند إزالة الشعر مهما كانت الوسيلة التي تريدين استخدامها. نحن نتحدّث عن السكراب الذي قد تلجئين إليه بتوقيت خاطئ، فلا تحصلين على النتيجة المرجوّة وتصبح بشرتكِ حساسة ومتشقّقة. لذلك من المهم جداً أن تختاري التوقيت الصحيح لتقشير البشرة بحسب الوسيلة التي ستلجئين إليها: هل هو قبل أو بعد إزالة الشعر؟





حتى لا تبقي في حيرة من أمركِ ولكي تستفيدي من إزالة الشعر ، سنقول لكِ متى عليكِ القيام بالسكراب عند إزالة الشعر سواء بالشفرة، الشمع أو الليزر.



التوقيت الصحيح للجوء إلى السكراب عند إزالة الشعر بالشفرة







الإجابة: قبل إزالة الشعر بيوم واحد



بالتفاصيل، إن نقع البشرة بالماء قبل استخدام الشفرة لا يكفي، إذ عليكِ تقشيرها قبل إزالة الشعر للتخلّص من الجلد الميت الذي يعلق بالشفرات ويصعّب المهمّة. إذا تجاهلتِ أهميّة هذه الخطوة، ستصبح بشرتكِ حسّاسة ومتشقّقة، كما هناك احتمال كبير أن تجرحي نفسكِ وتتسبّبي بندبات يصعب التخلّص منها.



إحرصي على تقشير المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها قبل، لكن ليس قبل الاستحمام بل قبل يوم واحد! بشرتكِ بحاجة إلى وقت، ومن خلال التقشير قبل يوم من إزالة الشعر ستتجنّبين مشكلة الشعيرات المزعجة تحت الجلد.



التوقيت الصحيح للجوء إلى السكراب عند إزالة الشعر بالشمع



الإجابة: قبل إزالة الشعر بيوم أو يومين.



في الحقيقة، إن القيام بالسكراب قبل يوم أو يومين من إزالة الشعر بالشمع، يجعل الخطوة أكثر فعالية وأقل ألماً بشكل عام. إضافة إلى ذلك، يساهم في جعل البشرة أنعم ويمنع تهيّجها أثناء إزالة الشعر بالشمع.



عليكِ تجنّب تقشير البشرة لمدّة 48 ساعة بعد إزالة الشعر بالشمع، فالشمع الساخن الذي تمّ وضعه على هذه المنطقة سيجعلها حسّاسة لمدة قصيرة وسيسبب بتفتّح المسام، الأمر الذي قد يعرّضكِ للإلتهابات.





التوقيت الصحيح للجوء إلى السكراب عند إزالة الشعر بالليزر



الإجابة: بعد 3 أيام من إزالة الشعر بالليزر



على عكس إزالة الشعر بالشفرة أو بالشمع، عليكِ أن تقومي بتقشير بشرتكِ بعد هذه الخطوة وليس قبل إزالة الشعر بالليزر. هذا الأمر يساعد في تقليل نمو الشعر.



انتبهي، لا تقومي بالسكراب قبل إزالة الشعر بالليزر حتى لا تعرقلي العملية ولكي تحصلي على نتيجة مرجوّة.

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