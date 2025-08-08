زلزال بقوة 5.2 يضرب روسيا

وقالت الطوارئ الروسية في بيان صحفي: "شهدت الجزيرة الواقعة في أقصى شرق البلاد، زلزالا بقوة 5.2 درجة، سبقه زالزال آخر بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، فيما يجري العمل على تقييم الأضرار، وسيتم إرسال تحذيرات للسكان في حال رصد مؤشرات واضحة على أي موجات تسونامي ناتجة عن الزلازل".
