زلزال بقوة 5.2 يضرب روسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، عن أن زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب سواحل جزر الكوريل أقصى شرق البلاد، وذلك بعد مرور 3 ساعات فقط على زلزال آخر بقوة 4.8 درجة.

