هل يحلّ الهيدرافيشل مكان الفيشل؟ هذا هو الفرق بينهما

الوكيل الإخباري - تنظيف البشرة العميق، واحد من أهم الخطوات التي تسعى كل سيدة لتطبيقها، والخيارات المُتاحة للحصول على بشرة نظيفة ونضرة .

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مثلاً، بين الفيشل والهيدرافيشل ماذا تختارين؟ بعد قراءة هذا المقال ومعرفة الفرق بين التقنيتين، ستصبحين قادرة على اختيار التقنية الأفضل لكِ.



ما هو الفيشل للوجه؟





فيشل الوجه هو عبارة عن تنظيف عميق للبشرة. يمكن اللجوء إليه من خلال اتّباع عدة طرق، من بينها خطوات يمكن تطبيقها في المنزل. للقيام بالفيشل أنتِ لستِ بحاجة لأي جهاز، كل ما عليكِ القيام به هو التالي:



1- تنظيف البشرة جيداً من المكياج.



2- تقشير البشرة عند استخدام المقشر المناسب لنوع البشرة، للتخلص من الرواسب والجلد الميت.



3- ترطيب البشرة بكريم مرطب يناسب نوعها.



4- تطبيق كريم واقي شمس.

ما هو الهيدرافيشل للوجه؟













يُعرف الهيدرافيشل بأهميته من ناحية تقشير وتنظيف البشرة بدقّة. يتم ذلك بواسطة جهاز يتألف من رؤوس مختلفة، إذ يرتكز Hydrafacial على 3 مراحل:



1- المرحلة الأولى هي عبارة عن عملية اختراق للمسام وإزالة الخلايا الميتة من خلال التقشير والتنظيف.



2- المرحلة الثانية، يتم حقن كمية من السيروم الذي يحتوي على فيتامينات، معادن وحمضي الساليسيليك والجليكوليك. هذه العناصر تعمل على ترطيب البشرة من العمق.



3- المرحلة الثالثة والأخيرة، يتمّ استخدام أداة فاكيوم التي تساعد في استخراج الأوساخ وتطهير البشرة بدقّة.

بعدها يتمّ تزويد البشرة بالببتيدات والمواد المضادة للأكسدة من أجل النضارة.



3- ما الفرق بين الفيشل والهيدرافيشل للوجه؟



الفرق بين الفيشل والهيدرافيشل، يكمن بالطريقة التي يتم تنظيف البشرة فيها. كما ذكرنا أعلاه، للقيام بالهيدرافيشل، يجب الإستعانة بأداة فاكيوم التي تعمل على إستخراج كل الأوساخ العالقة في المسام، الأمر الذي يجعل هذه التقنية أدقّ وتمنح البشرة نتائج أفضل.



من جهة أخرى، ممكن أن تتعرّض البشرة للإحمرار والتهيّج عند اللجوء للفيشل نتيجة الإستخراج اليدوي، أما تقنية الهيدرافيشل ناعمة على البشرة ولا تسبب لها أي أعراض جانبية. كذلك، للهيدرافيشل فوائد عدة على البشرة لا يقدّمها الفيشل العادي، مثل التخفيف من ظهور الخطوط الرفيعة ويخفف من لون البقع الداكنة.

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