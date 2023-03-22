هل يمكنك إظهار الحب بألوان ملابسك؟

الوكيل الاخباري - الألوان موجودة من حولنا، ونراها منذ اللحظة الأولى التي نستيقظ فيها وحتى نغمض أعيننا في الليل، من الستائر البيضاء التي تجعلنا نشعر بالراحة إلى الأزهار الصفراء التي يمكنها تحسين مزاجنا، وحتى لون الشاي الذي نشربه وخاصةً الأخضر منه والذي يربطنا بالطبيعة.

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وسواءً كنتِ تفكرين بالأمر بوعي أم لا، فإنه لا يمكنكِ إنكار حقيقة أن للألوان تأثيراً على مزاجنا، إذ وفي بعض الأحيان تنقلنا إلى عالمٍ من الذكريات.

وربما هذا هو السبب في أن الناس في ثقافات مختلفة استخدموا قوة الألوان للشفاء، إذ يعتبر العلاج بالألوان شكلاً من أشكال الطب البديل في مصر والصين، من بين أماكن أخرى، إضافةً إلى أن علم نفس اللون هو فرع من فروع العلم الذي يدرس تأثير الألوان على السلوك البشري.



وفي حال كنتِ لا تقتنعين بأن طاقة الألوان قادرة على علاج بعض الأمراض، فإنه لا بدّ أن الألوان كانت مهمةً بالنسبةِ لكِ في الكثير من المواقف، مثل: اختيار اللون المناسب لبشرتك، أو اختيار الهدية المناسبة لشخصٍ عزيزٍ عليكِ.

لكن، هل يمكنكِ إظهار الحب بالظلال التي تختارين ارتداءها؟.. إذا كنتِ تتساءلين عن ذلك، فإليكِ الإجابة.









يمكن للألوان التي تختارين ارتداءها أن تنمي الحب:



ربما يكون اللون الأحمر أول اختياراتكِ في حال قررتِ الذهاب في موعدٍ مع شريك حياتك، حيث إن هذا اللون مرتبط بالحب وعيد الحب منذ فترة طويلة، لكن هل تعلمين أنه ليس اللون الوحيد المرتبط بالرومانسية؟ إذ إن اللون الوردي والبرتقالي والأرجواني والأخضر والأزرق والبني كلها ظلال فريدة، ويمكن استخدامها في الملابس عندما تريدين إظهار أمرٍ ما في العلاقة.



وعلى سبيل المثال، الأحمر مرادف للثقة والقوة والرغبة، في حين أن اللون الوردي هو لطيف ومتفائل، لذا وفي حال كنتِ تبحثين عن اللون المثالي لارتدائه في الموعد الأول أو أي شيء ممتع ترتدينه، فإن عليكِ اختيار اللون الوردي.

أما إذا كنتِ تريدين المرح في علاقة حالية أو الأمان، فإن اللون البرتقالي هو اللون المناسب.



في حين أن اللون الأزرق يمثل الحقيقة والولاء والثقة، لذا فإن ارتداءه في موعد ما قد يُظهر اتصالاً حقيقياً بالشخص المقابل، وكذلك يرتبط اللون الأرجواني بالشجاعة، وهو يعني أنكِ تفتحين قلبكِ بشجاعةٍ للحب، ويساعدنا الأخضر على "الاعتراف بالخير في الآخرين".



كيف تدمجين ألوان الحب في ملابسك؟







من المهم أن تتذكري فكرة الاستمتاع بوقتك عند تجربة هذه الألوان، إذ الهدف منها ليس إضافة الضغط إلى حياتك، ولكن الترحيب بالطاقات الإيجابية التي يمكن أن تجلبها هذه الألوان، كما أنه لا يتعين عليكِ دمج كل الألوان طوال الوقت.



وكل ما عليكِ فقط هو تحديد ما تريدين، ثم دمج أي لون من الألوان التي ذكرناها، في ملابسك أو طلاء أظافرك أو مظهر مكياجك، ما سيساعدك على جذب الشعور الذي تريدينه.



وتذكري، أيضاً، أن للألوان طريقة لإبراز أفضل ما فينا، وارتداء الزي مع الظل الذي لا نختاره عادة قد يجعلنا نشعر بالجرأة الكافية لمحاولة شيء جديد في الحياة.

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