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الأربعاء، 15-02-2023 12:59 م

هل يمكنكِ استخدام منتجات الجسم على الوجه؟

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الوكيل الاخباري - يعد الجلد العضو الأكبر في جسم الإنسان، لذلك يحتاج إلى عناية ورعاية فائقة للحفاظ عليه، خاصة أنه الجزء الأكثر عرضة للعوامل الخارجية والتأثيرات المناخية المحيطة، وخط الدفاع ضد المواد الكيميائية والبكتيريا وغيره.

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الحفاظ على الجلد، يحتاج إلى مجموعة من المنتجات والمواد الطبية، من أجل تقويته وترطيبه، وتعتبر بشرة الوجه جزء من جلد الجسم، مما يضاعف الرعاية بها، لتجنب ظهور علامات الشيخوخة مبكراً والحفاظ عليها نضرة ومشرقة لأطول فترة ممكنة، وأحد أهم الإرشادات في العناية بها، هو استخدام مستحضرات خاصة بهذه المنطقة الحساسة.

 

أهمية استخدام منتجات خاصة بالوجه

 

 



يختلف الجلد في منطقة الوجه اختلافاً كبيراً عن أي مكان آخر في الجسم، حيث يكون الجلد أكثر كثافة بكثير من جلد الوجه الذي يكون أرق وأكثر حساسية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الجلد على وجهكِ أيضاً بمسامات أصغر، ووجود الكثير من الغدد الدهنية التي تجعل الوجه أكثر عرضة لحب الشباب من أجزاء الجسم الأخرى.


يمكن أن يؤدي استخدام النوع الخاطئ من المستحضر إلى التخلص من الكيمياء الحساسة لبشرة الوجه وتفاقم المشاكل القائمة، مثل حب الشباب والجفاف والصدفية والأكزيما والوردية، لذا استخدام المنتجات المصنوعة لبقية الجسم تكون أكثر سمكاً، وتحتوي على مواد ضارة للبشرة مثل العطور على سبيل المثال، مما يزيد من الآثار الجانبية.



ماذا تستخدمين على وجهكِ؟


نظراً لما يتعرض له الوجه من جفاف وأتربة ومصادر تلوث متعددة، يحتاج إلى مواد ومكونات أكثر تأثيراً مثل الحماية من أشعة الشمس والمرطبات المصممة لحماية البشرة من عناصر التجفيف، لذا يوصي أطباء الجلدية باستخدام كريم الوجه بدءاً من العشرينات من عمركِ للمساعدة في الحفاظ على الكولاجين والإيلاستين، ولتجنب تسريع عملية الشيخوخة والحفاظ على بشرة شابة لفترة أطول.


كما يجب أن يأخذ اختيار كريم بشرة الوجه في الاعتبار نوع البشرة، سواء كانت دهنية أو جافة أو في مكان ما بينهما، ويجب ألا يستخدم الأشخاص المعرضين لنفس مشاكل الجلدية، ذات النوع من الكريمات، إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

 

 

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